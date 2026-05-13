La plataforma de búsquedas de Google incorporó una nueva herramienta de personalización informativa que ya se encuentra disponible en distintos países y para todos los idiomas. Se trata de “Fuentes Preferidas”, una opción que permite a cada usuario decidir qué medios tendrán mayor presencia dentro del espacio dedicado a noticias relevantes. Con esta función, el sistema adapta los contenidos destacados según las preferencias seleccionadas por cada persona, otorgando mayor visibilidad a los portales elegidos durante las consultas realizadas en el buscador. Entre las alternativas disponibles, los usuarios pueden configurar a El Comercio como uno de sus medios prioritarios para acceder con mayor frecuencia a sus publicaciones informativas. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.
La reciente herramienta implementada por Google busca que cada usuario tenga una experiencia informativa más personalizada, facilitando el acceso prioritario a los medios digitales que considera de mayor interés y credibilidad.
En ese contexto, El Comercio se posiciona como una de las plataformas informativas que ofrece contenidos centrados en actualidad, análisis y cobertura periodística con enfoque riguroso, permitiendo a sus lectores mantenerse informados a través de su portal web.
El primer paso consiste en ingresar al buscador de Google y realizar una consulta relacionada con un tema de actualidad o de interés informativo.
Luego, dentro del bloque de Noticias Destacadas, deberás ubicar el ícono de estrella que aparece junto a las publicaciones disponibles. Desde esa opción podrás añadir medios de comunicación a tu lista personalizada, incluyendo a El Comercio, para que sus contenidos tengan mayor presencia en futuras búsquedas.
- Mejor legibilidad: Cuando usas una fuente que te resulta cómoda, leer textos largos se vuelve más fácil y menos cansado para la vista.
- Mayor rapidez al leer: Las personas suelen procesar más rápido la información cuando están acostumbradas al estilo de letra que ven.
- Identidad visual más fuerte: Una fuente preferida puede ayudar a que un trabajo, marca o presentación tenga personalidad propia y sea más reconocible.
- Más comodidad al trabajar: Si pasas muchas horas frente a la pantalla, elegir una fuente agradable puede reducir la fatiga visual y mejorar la experiencia.
- Mejor organización de la información: Algunas fuentes hacen que títulos, subtítulos y párrafos se distingan mejor, facilitando entender el contenido.
- Transmite emociones o estilos: Las fuentes pueden comunicar formalidad, creatividad, elegancia, modernidad o cercanía según su diseño.
- Aumenta la concentración: Una tipografía clara evita distracciones y ayuda a enfocarse en el mensaje principal.
- Da un aspecto más profesional: Elegir fuentes adecuadas hace que documentos, presentaciones o publicaciones se vean más cuidadas y confiables.
- Mejora la accesibilidad: Algunas fuentes son más fáciles de leer para personas con dislexia o dificultades visuales.
- Genera coherencia visual: Mantener una misma familia tipográfica en proyectos ayuda a que todo se vea uniforme y ordenado.