La plataforma de búsquedas de Google incorporó una nueva herramienta de personalización informativa que ya se encuentra disponible en distintos países y para todos los idiomas. Se trata de “Fuentes Preferidas”, una opción que permite a cada usuario decidir qué medios tendrán mayor presencia dentro del espacio dedicado a noticias relevantes. Con esta función, el sistema adapta los contenidos destacados según las preferencias seleccionadas por cada persona, otorgando mayor visibilidad a los portales elegidos durante las consultas realizadas en el buscador. Entre las alternativas disponibles, los usuarios pueden configurar a El Comercio como uno de sus medios prioritarios para acceder con mayor frecuencia a sus publicaciones informativas. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.

¡Atención usuarios de Google! Así puedes hacer que El Comercio aparezca primero en tus búsquedas

La reciente herramienta implementada por Google busca que cada usuario tenga una experiencia informativa más personalizada, facilitando el acceso prioritario a los medios digitales que considera de mayor interés y credibilidad.

En ese contexto, El Comercio se posiciona como una de las plataformas informativas que ofrece contenidos centrados en actualidad, análisis y cobertura periodística con enfoque riguroso, permitiendo a sus lectores mantenerse informados a través de su portal web.

Sigue estos pasos para activar “Fuentes Preferidas”

El primer paso consiste en ingresar al buscador de Google y realizar una consulta relacionada con un tema de actualidad o de interés informativo.

Luego, dentro del bloque de Noticias Destacadas, deberás ubicar el ícono de estrella que aparece junto a las publicaciones disponibles. Desde esa opción podrás añadir medios de comunicación a tu lista personalizada, incluyendo a El Comercio, para que sus contenidos tengan mayor presencia en futuras búsquedas.

10 beneficios de usar “Fuentes Preferidas”

Mejor legibilidad : Cuando usas una fuente que te resulta cómoda, leer textos largos se vuelve más fácil y menos cansado para la vista.

: Cuando usas una fuente que te resulta cómoda, leer textos largos se vuelve más fácil y menos cansado para la vista. Mayor rapidez al leer : Las personas suelen procesar más rápido la información cuando están acostumbradas al estilo de letra que ven.

: Las personas suelen procesar más rápido la información cuando están acostumbradas al estilo de letra que ven. Identidad visual más fuerte : Una fuente preferida puede ayudar a que un trabajo, marca o presentación tenga personalidad propia y sea más reconocible.

: Una fuente preferida puede ayudar a que un trabajo, marca o presentación tenga personalidad propia y sea más reconocible. Más comodidad al trabajar : Si pasas muchas horas frente a la pantalla, elegir una fuente agradable puede reducir la fatiga visual y mejorar la experiencia.

: Si pasas muchas horas frente a la pantalla, elegir una fuente agradable puede reducir la fatiga visual y mejorar la experiencia. Mejor organización de la información : Algunas fuentes hacen que títulos, subtítulos y párrafos se distingan mejor, facilitando entender el contenido.

: Algunas fuentes hacen que títulos, subtítulos y párrafos se distingan mejor, facilitando entender el contenido. Transmite emociones o estilos : Las fuentes pueden comunicar formalidad, creatividad, elegancia, modernidad o cercanía según su diseño.

: Las fuentes pueden comunicar formalidad, creatividad, elegancia, modernidad o cercanía según su diseño. Aumenta la concentración : Una tipografía clara evita distracciones y ayuda a enfocarse en el mensaje principal.

: Una tipografía clara evita distracciones y ayuda a enfocarse en el mensaje principal. Da un aspecto más profesional : Elegir fuentes adecuadas hace que documentos, presentaciones o publicaciones se vean más cuidadas y confiables.

: Elegir fuentes adecuadas hace que documentos, presentaciones o publicaciones se vean más cuidadas y confiables. Mejora la accesibilidad : Algunas fuentes son más fáciles de leer para personas con dislexia o dificultades visuales.

: Algunas fuentes son más fáciles de leer para personas con dislexia o dificultades visuales. Genera coherencia visual: Mantener una misma familia tipográfica en proyectos ayuda a que todo se vea uniforme y ordenado.