Por Kenyi Peña Andrade

La plataforma de búsquedas de Google incorporó una nueva herramienta de personalización informativa que ya se encuentra disponible en distintos países y para todos los idiomas. Se trata de “Fuentes Preferidas”, una opción que permite a cada usuario decidir qué medios tendrán mayor presencia dentro del espacio dedicado a noticias relevantes. Con esta función, el sistema adapta los contenidos destacados según las preferencias seleccionadas por cada persona, otorgando mayor visibilidad a los portales elegidos durante las consultas realizadas en el buscador. Entre las alternativas disponibles, los usuarios pueden configurar a El Comercio como uno de sus medios prioritarios para acceder con mayor frecuencia a sus publicaciones informativas. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.