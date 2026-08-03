Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0518

Fecha y Hora Local: 02/08/2026,12:09:41

Magnitud: 4.5

Profundidad: 146 km

Latitud: -3.02

Longitud: -75.81

Intensidad: III Andoas

Referencia: 86 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/Rtsz83EjNz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 2, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0517

Fecha y Hora Local: 01/08/2026,18:23:03

Magnitud: 4.2

Profundidad: 149 km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.10

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 11 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/tdhOAYK6QM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 1, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0516

Fecha y Hora Local: 01/08/2026,14:56:39

Magnitud: 3.8

Profundidad: 34 km

Latitud: -14.39

Longitud: -76.24

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 66 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/tdhOAYK6QM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 1, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0515

Fecha y Hora Local: 01/08/2026,05:29:17

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -13.48

Longitud: -71.84

Intensidad: III Cusco

Referencia: 15 km al E de Cusco, Cusco - Cuscohttps://t.co/dQokJfhx2J — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 1, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.