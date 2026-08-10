Horóscopo de HOY, lunes 10 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: recibirá la cooperación inesperada de colegas que tienen dudas sobre su proyecto. Amor: la pareja tendrá discusiones en la intimidad pero ningún tercero podrá interferir.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas y recibirá críticas que a nadie interesarán; el éxito llega. Amor: gestos o palabras con cierta dureza dañarán la armonía pero se recupera con afecto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se vislumbrarán las primeras señales de los cambios aplicados en el pasado. Amor: descubrirá con entusiasmo que posee interesantes afinidades con una bella persona.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reformulará un plan para que una meta que parece inalcanzable ya no lo sea. Amor: una situación específica le llevará a ocuparse más de la necesidad afectiva del otro.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad será requerida por el entorno y facilitará el avance de los proyectos. Amor: optará por el camino de la cautela para acercarse a alguien de fuerte encanto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá circunstancias favorables para ejecutar planes más audaces. Amor: las pequeñas atenciones harán crecer el encanto mutuo y la armonía en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que será un error ignorarla o dejarla pasar. Amor: no estará bien dejar de discutir para evitar conflictos; todo merece hablarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dará las indicaciones precisas para retornar al camino del éxito. Amor: se renovarán las dulces vivencias en la intimidad y conduce a un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para organizar un trabajo será el modelo a seguir. Amor: las discusiones reiteradas comenzarán a crear una sensación de desencanto.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)

Trabajo y negocios: un resultado negativo no le detendrá sino que lo revertirá. Amor: surgirá un encuentro fortuito con alguien que le despertará el interés romántico.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se ocupará por la excelencia de los productos o servicios y le irá bien. Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y si está en pareja podría haber confusiones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará actividades nuevas que acabarán con la rutina y resolverán errores. Amor: un pedido parecerá una exigencia pero viéndolo bien será una muestra de afecto.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EMOTIVA Y DE GRAN IMAGINACIÓN. AMA LA ARMONÍA Y LA CLARIDAD EN LAS COSAS.