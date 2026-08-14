Horóscopo de HOY, viernes 14 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría empañar la llegada de una buena oportunidad. Amor: en un encuentro fortuito surgirán divertidas afinidades con una bella persona.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un asunto de poca importancia se tomará como relevante y hará perder tiempo. Amor: la aparición de silencios incómodos en la relación indicarán que algo pasa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá la reunión ideal en la que resolverá todo para beneficio del éxito. Amor: un encuentro resultará de lo mejor y la primera impresión será romántica.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un resultado negativo hará replantear cosas pero no cambiará el rumbo. Amor: una audaz sugerencia causará asombro en su pareja pero será romántica.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo será cuestionado por gente poco idónea y su éxito no se detendrá. Amor: los momentos de seducción podrían ser opacados por una actitud arrogante.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con acciones inteligentes organizará tareas que se encuentran atascadas. Amor: los encuentros con amigos provocarán reclamos de su pareja y tendrá razón.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta más atractiva para trabajar con proyectos nuevos. Amor: le pedirán que deje de lado su necesidad de control o dañará la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la situación mejorará al poner en su sitio a gente que no ayuda. Amor: su capacidad para amar será destacada en la pareja y creará un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará la senda del éxito con propuestas favorables y beneficios. Amor: por un indicio notará que hay algo que no se expresa claramente en la relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un error complicará las cosas pero tendrá coraje para resolverlo. Amor: conocerá a alguien que parece ayudarle a disipar cierta tristeza pero tendrá cautela.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un dato erróneo podría desviarlo de sus metas pero seguirá adelante. Amor: de modo inesperado, la línea de una amistad será atravesada y se iniciará un romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dará respuesta a un problema y un emprendimiento estancado avanzará. Amor: las actitudes de gente entrometida harán que dé prioridad a la privacidad de la pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD PORQUE SE CONSIDERA ALGUIEN FUERTE.