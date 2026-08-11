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- El 21 de julio Claro anunció la compra del 100% de acciones de Wow. ¿Qué puede comentar al respecto?

Ahorita la compra está en proceso. No tenemos mucho que opinar, no podemos. Cuando termine el proceso podremos conversar a fondo del tema.

- ¿Ya se inició el proceso en el Indecopi?

Se firmó el acuerdo hace un par de días y hay ciertos plazos para presentar el proceso al Indecopi.

- ¿Qué han observado en Wow que puede beneficiar a Claro?

Esperaremos a que termine el proceso para realizar comentarios.

- ¿Cómo observa actualmente el sector de telecomunicaciones y los retos en esa industria? ¿Cómo ven la presencia de fondos de inversión en el sector?

La inversión en esta industria siempre ha sido muy importante, depende de cada operación y cada empresa. La capacidad de invertir puede ser directa, a través de fondos de inversión, mediante colocaciones en bolsa o por diferentes mecanismos. La industria siempre crece en cobertura, en capacidad cuando viene más tráfico y en clientes, y también crece en evolución tecnológica, porque las nuevas tecnologías se tienen que ir adoptando e implementando. Todo eso requiere mucho capital.

- Fuera de la adquisición, ¿qué otros planes tiene Claro para este año y el 2027? En julio, la empresa firmó un acuerdo con el gobierno para la expansión de la red 4G a través del canon por cobertura y tasa de cobertura.

Hay tres grandes dimensiones de inversión. Una es la cobertura adicional y ahí estamos creciendo mucho hacia las poblaciones que todavía son más lejanas y a través de varios mecanismos, uno de ellos el canon por cobertura. En segundo lugar: la capacidad. Ahí seguimos creciendo, estamos haciendo mucha inversión en fibra de alta capacidad para interconectar ciudades y al país con el resto del mundo.

La tercera dimensión son las nuevas tecnologías, mucho de 5G. Lo lanzamos desde el 2019 y con el nuevo espectro licitado, esto se va a repotenciar. El espectro se licitó a finales del año pasado; se liberó una parte del espectro ese año pero no todo, porque había que reordenarlo. En ese proceso se han reubicado los bloques entre operadores. En junio se liberaron los bloques donde nos entregaron el resto (de lo que nos correspondía). Somos los líderes en Latinoamérica en despliegues de redes 5G y el Perú no será la excepción.

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- ¿Cuántas localidades vienen alcanzando en cobertura de red 5G?

Lanzamos el 5G en el 2019. La banda licitada es una segunda o tercera etapa de lo que veníamos haciendo. Hemos evolucionado mucho en el uso de estas redes. El 5G está tomando una participación súper importante, porque potencia mucho la productividad y eso es muy bueno para el país. Viene una oleada de adopción de todo esto; este proceso mundial de digitalización de todo tipo de negocios e industria se está dando en el Perú y está muy basado en 5G. En ese aspecto llevamos años implementando y tomando la experiencia.

Por otro lado, para el público en general, con los móviles, estamos trabajando la cobertura en todos los departamentos. Nuestra meta es contar con cobertura 5G en los 24 departamentos antes de finalizar el 2026. Hoy tenemos cobertura en 154 distritos de 21 departamentos y el Callao.

- ¿Este alcance incluirá a la selva?

Algunas partes. Depende de la capacidad, porque la selva es muy amplia y la tecnología 5G no solo requiere el radio-espectro que conecta el celular con la antena, sino también la manera de gestionar ese tráfico: requieres de fibra óptica para una experiencia adecuada. Se puede poner 5G en lugares de la selva donde no tienes fibra óptica, pero el resto del tráfico puede no ser tan rápido como cuando tienes fibra.

“Aspiramos a ser el líder del crecimiento, pero en general la industria debería crecer”.



- ¿A cuánto se espera llegar en capacidad de cobertura de hogares (’home passed’) este año?

Ya estamos en más de 3 millones de casas pasadas, sin ser específico en una cifra. Estamos apuntando a ser líderes en cobertura para luego seguir consolidando nuestro liderazgo en clientes y servicio.

- ¿Cuántos nuevos usuarios esperan sumar en Internet móvil, Internet fijo y en servicios integrales para empresas?

La cantidad varía mucho con la intensidad de la competencia. Para consolidar el liderazgo, hacemos un análisis muy simple: vamos del origen a los resultados. Tenemos un equipo de trabajo y uno de inversionistas con un propósito común: mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. El enfoque de liderazgo lo hacemos hacia lo que ofrecemos al cliente y la participación de mercado es una consecuencia posterior.

Tenemos liderazgo en cobertura y calidad y también somos líderes en atención. No solo damos un servicio para casa o móvil: damos todo. Por eso creamos el concepto de Full Claro, porque permite al cliente tener con un solo operador varios servicios de conectividad. Somos los líderes en portabilidad en los últimos 12 años. Hemos llegado a concentrar el 40% de las inversiones del país. Somos el operador que en acumulado tiene más inversiones y que año tras año invierte más en los últimos 5 o 6 años.

Humberto Chávez, CEO de Claro Perú. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

- El año pasado mencionó a Día1 que uno de los retos es el nivel de ingreso promedio por cliente; es muy bajo frente a la inversión que se realiza. ¿Ha mejorado esta situación?

Desafortunadamente las cifras no han mejorado mucho en cuanto a promedios por cliente. Lo que requieren los operadores es mayor volumen. Esto no es una situación que vive solo el Perú, es una tendencia internacional. Los operadores de telecomunicaciones que no logran tener el volumen y tamaño suficiente, no sobreviven. Tienes que ser muy eficiente en tu operación y en tu gestión de costos y gastos. Hay una tendencia mundial: menos operadores con tamaños más grandes para subsistir, porque los costos de la tecnología siguen creciendo.

- ¿El reto es mayor para las pequeñas ‘telcos’?

El tamaño no es lo que predomina, no asegura el éxito. Hay un caso muy específico en el Perú que lo demuestra totalmente. Tiene que ver más con la forma en que se manejan los costos, tener la operación de manera adecuada para mantener y hacer crecer la cantidad de clientes y que los volúmenes ayuden a compensar ese nivel de gasto, porque una infraestructura grande cuesta.

Y ahora, coyunturalmente, en el mundo la Inteligencia Artificial (IA) también está generando un fenómeno que no estaba dentro de la ecuación de las ‘telcos’: hace que muchos de los costos de la tecnología que utilizamos para dar nuestros servicios crezcan, porque la demanda de chips, por ejemplo, en IA está siendo tan fuerte que los precios van para arriba.

Si no tienes escala, si no eres suficientemente grande y eficiente, es muy complicada la continuidad del negocio.

- Además del servicio de Internet, ¿cuál es el otro producto más demandado en Claro? ¿Es la TV a raíz del mundial?

El Internet habilita prácticamente el resto de servicios, porque la voz, el video y todo lo demás va por Internet. De los servicios que más crecen, diría que es más por el mercado corporativo, en términos relativos, porque no es el segmento más grande, pero crece mucho en temas de ciberseguridad a doble dígito. En data centers, servicios de nube y gestión de redes privadas también.

- ¿Cuánto representa el segmento corporativo en la canasta de clientes de Claro?

El portafolio es muy amplio y hay muchos segmentos. Tenemos pospagos móviles, prepago móvil, servicios residenciales, para pymes, venta de equipos y dispositivos. Entonces, se diluye mucho. Si lo vemos en proporción del mercado masivo contra el corporativo, es tres a uno, más o menos. El mercado corporativo exige más en precio y tiene menores márgenes, son clientes más duros para negociar y hay mucha competencia.

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- ¿Tienen planeada la construcción de nuevos data centers fuera de Lima?

El data center de Villa El Salvador es el más nuevo y moderno, con tecnología modular, lo que permite insertar nuevas fases muy fácil y rápido. Tenemos otros data centers en Arequipa y Trujillo. Tenemos programado hacer expansiones en los data centers para el próximo año.

- ¿A cuánto llegaría esa inversión?

Depende de lo que consideres: si tomas en cuenta la sala para poner los servidores o si incluyes todos los servidores. Normalmente están en órdenes de decenas de millones de dólares. Ahora estamos planeando el tamaño de expansión que vamos a requerir.

“Esperamos superar los US$350 millones de inversión en 2026″.



- En el caso de la fibra óptica, ¿cuánta es la extensión que se va a abarcar?

En 2026 desplegaremos 5.429 kilómetros de fibra óptica, nuestra mayor expansión anual de esta infraestructura desde 2021. Además de que la base de clientes y el uso de Internet está creciendo, el uso de la IA también genera mucho tráfico. No solo por el uso en dispositivos, sino la cantidad de transacciones que hay detrás: puede ser mil a uno contra la operación entre tú y una persona o una aplicación. Hay mucha comunicación entre nubes.

El próximo año, ese tráfico que se da entre modelos de IA, según expertos, va a superar todo el tráfico humano. Es ahí donde también estamos trabajando mucho. Hay que estar invirtiendo mucho. Algo a entender es la cantidad de energía que se va a requerir para soportar ese crecimiento de IA.

En el mercado corporativo, nuestros protocolos y estándares de operación para intercomunicar nubes y ciudades son tan altos que operar redes de última milla o redes corporativas de clientes da mucha confianza.

- ¿Cuánta es la inversión total que esperan realizar este año?

Ya no solo se trata de la capacidad de invertir, sino de ejecutar. La reinversión es muy alta. Esperamos superar los US$350 millones de inversión en 2026 y el próximo año probablemente será algo similar. Este esfuerzo estará enfocado en acelerar el despliegue de 5G y fibra óptica, fortalecer la capacidad de nuestras redes y mejorar la calidad del servicio.

- En cuanto a facturación, en el 2024 Claro creció 5,6% y en el 2025, 7,2%. ¿Este año esperan incrementar esta tasa de crecimiento?, ¿se podría llegar a un doble dígito?

Hacer dos dígitos es cada vez más complicado por el volumen de por sí. Vemos que si al país le va bien, toda la industria debería crecer, no solo nosotros. Aspiramos a ser el líder de ese crecimiento, pero en general la industria debería crecer, porque hay mejor ingreso en el mercado y para las personas.

Se vienen años de aprovechar más la infraestructura y no lo digo de parte nuestra, sino para nuestros clientes y el gobierno. Por ejemplo, hay mucha cobertura adicional rural y ahí está la infraestructura. Ahora hay que habilitar servicios: tele-educación, salud, seguridad o justicia. Si ya se creció tanto la infraestructura, hay que poner los servicios para que no sea nada más utilizada en entretenimiento. El gobierno y el sector privado pueden hacer cosas bien interesantes.