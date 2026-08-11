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Resumen

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El CEO de Claro Perú, Humberto Chávez, señala a Día1 que para fines de este año esperan llevar la tecnología 5G a 24 regiones del país. La empresa espera desplegar más de 5.000 kilómetros de fibra óptica. Sobre la adquisición de Wow, precisan que esperan el final del proceso de compra, pues la operación debe ser autorizada por Indecopi.

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