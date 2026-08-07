icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Melissa Rodríguez Enciso

En conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de la cartera, Elmer Cuba, presentó las primeras medidas y lineamientos económicos del nuevo gobierno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.