En conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de la cartera, Elmer Cuba, presentó las primeras medidas y lineamientos económicos del nuevo gobierno.

Es así que se refirió al aumento del sueldo mínimo, anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio.

Cuba precisó que el Gobierno elevará la remuneración mínima vital en dos etapas. El primer incremento sería de S/100 y el segundo de S/70, con lo que el aumento acumulado llegaría a S/170.

“Vamos a manejarlo en dos etapas. Vamos a partir el incremento en dos momentos: uno primero, posiblemente de 100 soles, y el otro de 70”, afirmó. Explicó que la aplicación gradual busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar efectos adversos sobre el empleo y los costos asumidos por las empresas.

Adelantó que el Gobierno anunciará dentro de dos meses el cronograma para aplicar el aumento de la remuneración mínima vital. La medida será coordinada con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y discutida en el Consejo Nacional de Trabajo. “Vamos a anunciarlo en dos meses exactos”, afirmó Cuba.