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En el 2020, el Congreso aprobó que el BCR pueda fijar topes a las tasas de interés esperando que ello beneficie a las mypes y a los segmentos más vulnerables de la población. Sin embargo, ello ignora que la informalidad es la principal causa del elevado interés, lo que restringe el acceso al financiamiento formal y deja a los prestamistas informales como única alternativa para estos grupos de deudores. En este contexto, la intención del Ejecutivo de derogar esa medida es acertada, y debe complementarse con políticas integrales que aborden la informalidad y promuevan una verdadera inclusión financiera.

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