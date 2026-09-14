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El peso de aprender

El Perú gasta cantidades considerables en educación pública, pero los resultados siguen siendo esquivos.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Desde estas páginas recogimos ayer las preocupaciones que expresó a su paso por el Congreso el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, sobre el estado de la educación y la salud en el país. El jefe de la entidad monetaria calificó las políticas en estos dos sectores como “un desastre”.

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