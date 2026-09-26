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No todo es culpa de las redes

“Quizá el problema no sea la tecnología en sí, sino nuestra preparación para convivir con ella”.

    Alexandra Rubí Rojas Mendo
    Por

    Estudiante de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cada vez que veo a mi hermana viendo videos cortos, tengo que decirle que cambie de video porque pierde la concentración. Después de conocer los resultados de PISA 2025, tuve un motivo más para decírselo. Sin embargo, mientras más pensaba en ello, más me preguntaba si realmente estaba siendo justa al culpar a las redes sociales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.