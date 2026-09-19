Indignante

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“La investigación debe determinar responsabilidades pero la reflexión no puede esperar”.

    Valentina Arbaiza Peñaranda
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad de Lima

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    Resumen

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    Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
    Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)

    ¿En qué estamos como sociedad para que un ser humano ataque así a otro? ¿Qué estamos haciendo mal para que adolescentes lleguen a cometer actos tan graves? La denuncia por presunta violencia sexual a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise nos obliga a hacernos estas preguntas para mirar una realidad que seguimos evitando. Hablamos de una institución vinculada a la Marina, donde se forman jóvenes bajo valores: disciplina, honor y respeto. ¿De qué sirve exigir la excelencia académica si no enseñamos a nuestros hijos a respetar la dignidad de los demás?

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