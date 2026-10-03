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El poder del mentoring

“Tener una guía nos recuerda que no estamos solos y que el esfuerzo entregado finalmente será recompensado”.

    Rosmery Fox
    Por

    Estudiante de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La transición a la universidad conlleva desafíos académicos y personales que influyen significativamente en el desempeño y la adaptación del estudiante. En la actualidad, diversas instituciones integran con éxito la metodología del ‘mentoring’ como estrategia para la reducción de los índices de deserción universitaria.

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