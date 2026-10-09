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Resumen

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Erick Noriega, de 23 años, juega en el Gremio de Brasil. (Foto: Andrés Lino / FPF)
Erick Noriega, de 23 años, juega en el Gremio de Brasil. (Foto: Andrés Lino / FPF)
Por Marco Quilca León

La selección peruana atraviesa un proceso en el que mirar más allá de los resultados inmediatos resulta inevitable. Con el Mundial 2030 como horizonte, Mano Menezes empezó a ampliar el universo de jugadores observados y a darle espacio a una generación que todavía necesita experiencia, continuidad y tiempo para consolidarse.

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