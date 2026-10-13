En el transcurso de la mañana y tarde de hoy martes 13 de octubre, 7 nuevos incendios forestales se iniciaron en los distritos San Miguel y Puyusca (Ayacucho); Pampas y Caja (Huancavelica); Santo Tomás (Cusco); Yanahuanca (Pasco) y Awajun (San Martín), informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo a la información proporcionada por los municipios distritales de Ayacucho, la emergencia en San Miguel ya fue extinguida por personal edil y pobladores, mientras que en Puyusca se encuentra controlada.

La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) continúa para determinar la cantidad de daños a la cobertura natural.

En el caso de los distritos de Pampas y Caja (Huancavelica), ambos eventos están activos y es combatida por representantes de los municipios respectivos y comuneros, además de agentes de la Policía y de la Agencia Agraria. Ninguno registra, hasta el momento, daños a la vida y salud de la población, solo a la vegetación.

Similar situación presenta el distrito de Santo Tomás (Cusco), donde la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Policía y pobladores ejecutan el control y extinción del fuego.

Igualmente, en Yanahuanca (Pasco) trabajan los mismos actores, sin embargo, las llamas han consumido 10 hectáreas de cobertura natural. En Awajun (San Martín), en tanto, brigadistas de la Comunidad Nativa Shampuyacu, el Apu de la comunidad nativa y comuneros realizan esas mismas labores.

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Por otro lado, de los 3 incendios que se registran desde el 11 de octubre en Chaviña (Ayacucho), Pampacolca (Arequipa) y Llalli (Puno), el primero ya está controlado, mientras que los otros permanecen activos.

Según la EDAN preliminar a cargo de los gobiernos locales, al momento se reportan 154 hectáreas de cobertura natural destruida y daños a una institución educativa (Puno).

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Finalmente, el incendio reportado desde el 4 de octubre en Río Tambo (Junín) continúa activo y viene destruyendo 350 ha de vegetación y 20 viviendas, lo mismo que pérdidas en 80 ha de cultivo, afectaciones en 20 casas, además de 2 personas lesionadas, afectadas y damnificadas.