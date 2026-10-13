Indeci reporta más incendios forestales en cinco regiones del Perú. (Foto: Indeci)
Indeci reporta más incendios forestales en cinco regiones del Perú. (Foto: Indeci)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

En el transcurso de la mañana y tarde de hoy martes 13 de octubre, 7 nuevos incendios forestales se iniciaron en los distritos San Miguel y Puyusca (Ayacucho); Pampas y Caja (Huancavelica); Santo Tomás (Cusco); Yanahuanca (Pasco) y Awajun (San Martín), informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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