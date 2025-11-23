El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, entre este domingo 23 y el lunes 24 de noviembre, persistirán las condiciones que favorecen la aparición y rápida propagación de incendios forestales en la sierra occidental centro y sur. El organismo señaló que en esta zona se mantendrán niveles de riesgo de moderado a extremo.

Según el pronóstico, no se prevén lluvias en las regiones afectadas. A ello se suma la baja humedad del ambiente, el incremento de la temperatura durante el día y una mayor exposición a la radiación ultravioleta, factores que vuelven más vulnerable la vegetación seca presente en amplios sectores.

El Senamhi indicó que Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna continúan en alerta máxima debido a sus condiciones climáticas y a la presencia de pastizales y matorrales secos, que pueden encenderse con facilidad y complicar cualquier labor de control.

Los incendios forestales suelen intensificarse en temporadas sin precipitaciones, especialmente entre julio y diciembre en los Andes y la Amazonía.

Su propagación es más veloz cuando hay calor extremo, vientos fuertes y abundante material inflamable. La mayoría se origina por descuidos humanos, como quemas agrícolas mal manejadas, y solo en casos excepcionales por causas naturales, como descargas eléctricas.