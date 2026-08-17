Un bus de la línea ‘G’ permanece atrapado durante más de 12 horas en el bypass de Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), debido las inundaciones por la lluvia que afectan a varios distritos en la parte sur de Lima Metropolitana, desde la noche de ayer domingo.

Los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad vehicular, que cubre la ruta de Santiago de Surco y Pachacámac, para resguardar sus vidas, al igual que el chofer y cobrador. También otros dos automóviles se encuentran en el mismo estado.

Según Latina, al lugar se acercó una cisterna de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para extraer el agua desde la medianoche, sin embargo, solo ha reducido veinte centímetros del nivel, que supera los tres metros.

El tránsito por las vías auxiliares y superiores se mantiene restringido hasta que culminen los trabajos de extracción del agua en el bypass. Se ha logrado ver que algunos vehículos intentan cruzar la zona pese a las malas condiciones.

Vecinos, transeúntes y dueños de comercios aledaños muestran su disconformidad pues son afectados por este tipo de inundaciones que ocurren cada año.

Clases suspendidas por lluvias

En tanto, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que este lunes 17 de agosto las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores desarrollen sus clases de manera virtual.

La entidad precisó que dicha decisión responde a las consecuencias provocadas por las precipitaciones, entre ellas el colapso de sistemas de desagüe, la presencia de aniegos y las dificultades de transitabilidad registradas en diversos sectores de estos tres distritos.