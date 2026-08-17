Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Un bus de la línea ‘G’ permanece atrapado durante más de 12 horas en el bypass de Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), debido las inundaciones por la lluvia que afectan a varios distritos en la parte sur de Lima Metropolitana, desde la noche de ayer domingo.

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