Horóscopo de HOY, domingo 20 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su agradable encanto provocará admiración en el entorno y una persona mostrará gran interés. Salud: estable y mejorando. Sorpresa: momento afortunado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirá un encuentro inesperado que le hará ingresar en un caos pero tendrá entusiasmo. Salud: descansará bien y mejorará. Sorpresa: insólito reclamo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: momentos felices que afianzarán la armonía y fortalecerán una relación con cierto desgaste. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: un gesto resolverá las cosas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: notará que su opinión es ignorada y no tendrá que dejarlo pasar sino plantearlo con afecto. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: alguien revelará un secreto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea volver sobre el pasado en una posible nueva relación, pero se dará cuenta. Salud: una dieta resultará perfecta. Sorpresa: visita inesperada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito, no se arrepentirá. Salud: molestias por alergias ceden. Sorpresa: entusiasmo que contagia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: no será lo que diga o deje de decir, alguien agradable le escuchará con el corazón. Salud: una consulta estará bien. Sorpresa: curiosa confusión.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá. Salud: ejercitarse será sanador. Sorpresa: beneficio imprevisto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia. Salud: el gimnasio le dará vigor. Sorpresa: alguien será díscolo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: le cuesta entusiasmarse pero podría perderse alguna iniciativa romántica. Salud: equilibrará la dieta. Sorpresa: viaje desorganizado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una etapa nueva comienza a dar señales en la relación, será el inicio de algo inolvidable. Salud: necesitará hidratarse más. Sorpresa: momento brillante.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja pero le comprenderá. Salud: un estudio estará bien. Sorpresa: intuición acertada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON HISTORIAS DE AMOR DE OTRA GENTE.