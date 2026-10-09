Desde el penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que en su próxima visita a El Salvador que se realizará el 29 y 30 de este mes, invitará al presidente Nayib Bukele para que venga al Perú.
Desde el penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que en su próxima visita a El Salvador que se realizará el 29 y 30 de este mes, invitará al presidente Nayib Bukele para que venga al Perú.
“Así como me está invitando, cuando me encuentre en El Salvador le haremos la invitación correspondiente al presidente Nayib Bukele para que también venga nuestro país”, dijo la jefa de Estado a los medios.
El mandataria explicó que la agenda del viaje tratará principalmente sobre materia de seguridad ciudadana, un punto estratégico en el que buscan evaluar de cerca los programas implementados por el gobierno salvadoreño.
En esa misma línea, Keiko Fujimori detalló que visitarán al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde observarán directamente los “trabajos productivos” que se desarrollan en el lugar.
“Veremos también sobre salud, temas de telemedicina que están implementando, sector educativoy en un futuro el TLC entre ambos países. Será muy productiva e iré con varios ministros de Estado”, indicó.
Cabe señalar que el pleno del Senado autorizó el miércoles 7 a la presidenta Keiko Fujimori para salir del país a El Salvador y España.
La votación fue 38 votos a favor, 11 en contra (principalmente de Juntos por el Perú) y una abstención. Fujimori recibió el respaldo de senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, así como del Partido del Buen Gobierno. En Ahora Nación, Alfonso López Chau votó a favor, mientras que Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirtha Vásquez se pronunciaron en contra.
La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y aprobar las facultades legislativas para enfrentar la delincuencia. Durante la ceremonia por el Combate de Angamos, invocó el ejemplo de Miguel Grau y preguntó si es posible dejar atrás las “viejas rencillas” para priorizar la seguridad del país.
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