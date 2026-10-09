La presidente de la República Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.
La presidente de la República Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

Desde el penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que en su próxima visita a El Salvador que se realizará el 29 y 30 de este mes, invitará al presidente Nayib Bukele para que venga al Perú.

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