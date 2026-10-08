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Luego de que se resuelvan las actas observadas, Lima conocerá a su nueva autoridad municipal.
Luego de que se resuelvan las actas observadas, Lima conocerá a su nueva autoridad municipal.
Por Thalía Cadenas

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Metropolitana ya tienen en sus manos las actas observadas de los comicios regionales y municipales del domingo 4 de octubre.

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