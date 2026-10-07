Los resultados finales de la elección para la alcaldía de Lima se conocerían en aproximadamente un mes, tras la resolución de las actas observadas e impugnadas por parte de los jurados electorales especial y también del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso haya apelaciones, según estimaron los abogados Silvia Guevara, Alejandro Rospigliosi y José Manuel Villalobos, expertos en derecho electoral.

Al 92,725% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1′444,201 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1′399,280 votos). La diferencia, al cierre de esta nota, es de solo 44,921 votos.

Desde la tarde del lunes, hasta la mañana de este martes el porcentaje de actas contabilizadas, según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no avanzó, quedándose en 92,710%. Luego, al cierre de este informe, 16:15 horas, estaba en 92.725%.

Guevara explicó que no existe un plazo fijo para que los JEE se puedan pronunciar, salvo cuando la elección sea regional y vaya a una segunda vuelta. Agregó que una vez que las actas que faltan por contabilizar en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (1,921) lleguen a los jurados, estos deben clasificarlas. Es decir, señalar cuántas son observaciones, impugnadas y con pedido de nulidad.

En declaraciones a El Comercio, la letrada precisó que, a diferencia de otros comicios municipales, en este se cuenta con el mecanismo del reconteo de votos, que podría extender aún más la revisión.

“Si [la observación al acta] se resuelve con un cotejo [cuando se comparan el acta enviada por ONPE con la copia de los JEE], ya no va a recuento de votos. Aunque las organizaciones políticas implicadas pueden impugnar la decisión y si llega al pleno del JNE, este puede ordenar el recuento de voto”, manifestó.

La asociada del Instituto Aklla Perú refirió que, en una semana, los JEE ya deberían saber cuántas actas van al recuento de votos.

“El resultado [de la elección en Lima] puede demandar, incluso, un mes, teniendo en cuenta los recursos de las organizaciones políticas. Todos son aproximados, el JNE puede decidir que sea menos tiempo”, remarcó.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, consideró que un mes es tiempo suficiente para que los JEE y el JNE puedan resolver todos los recursos y cerrar la elección para la alcaldía de Lima.

“Sí, un mes es suficiente. Hay que exhortar a los personeros legales de ambos partidos [Renovación Popular y Avanza País] a no entorpecer, a no impugnar votos, no te hablo de actas, sino de impugnar votos individuales, eso demoraría mucho el proceso. Espero que tengan la decencia de impugnar y apelar lo que consideran relevante. Lo que es irrelevante que no lo hagan, porque van a demorar más la justicia electoral”, subrayó.

En diálogo con este Diario, Rospigliosi dijo que ha sido una sorpresa que la elección en el capital vaya a ser decidida por unos cuantos miles de votos.

Por su parte, el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo que observando los antecedentes de elecciones pasadas y por la cantidad de actas que han ido a los JEE, “yo creo que en noviembre se estaría declarando” al ganador y proclamando al nuevo alcalde de Lima. No obstante, advirtió que ahora hay un procedimiento adicional, que es el conteo de voto.

“Esto puede alargar el plazo, habrá algunas actas que sí necesiten el conteo. Y ahí los jurados deben convocar con anticipación. Todo va a depender de la celeridad que le pongan los JEE en Lima”, indicó.

En comunicación con El Comercio, el letrado dijo que- bajo el modelo de elección que aplica el Perú, lejos del voto electrónico que practican otros países de la región, como Brasil-se debe ir hacia la automatización del llenado de actas para evitar observaciones por errores materiales.

“Estas demoras se producen por error de los miembros de mesa en el llenado, se olvidan de firmar, o de poner un número, un sistema que ayudaba a resolver esto era el STAE, pero hubo problemas en la primera vuelta. Si este sistema se aplica bien, resolvería el problema”, finalizó.

Allison no descarta pedir recuento

Carla Robbiano- virtual alcaldesa de Magdalena y jefa de campaña y esposa de Francis Allison (Avanza País)- no descartó que su agrupación vaya a solicitar un recuento de votos en las actas observadas e impugnadas. “Puede ser, hay esa opción. Ayer [lunes] me estuve informando un poco, hay una opción de recuento de voto, podría ser”, manifestó.

En Tenemos que Hablar, videopódcast de El Comercio, Robbiano afirmó que están revisando acta por acta y reiteró, lo que ya había señalado Allison, de que “vamos a pelear voto a voto”.

“Hay que tener calma, esto [los resultados finales] no van a salir mañana o pasado, recién se están revisando las actas. Si se gana o se pierde, eso es algo que vamos a ver después, estamos muy tranquilos, estamos orgullosos de lo que Francis ha conseguido y creo que aún hay una posibilidad, expresó.

La virtual alcaldesa de Magdalena dijo que son otros partidos los que han impugnado actas que favorecían a Avanza País.

“Tenemos un grupo importante de actas que podemos salvar, el rango [la diferencia con López Aliaga] puede achicarse muchísimo”, subrayó.

Robbiano informó que el encuentro que habían acordado López Aliaga y Allison para el lunes no se dio, a raíz del final ajustado de la elección.

También rechazó que el exalcalde de Lima los haya ayudado, cuando su esposo y ella fueron detenidos en Estados Unidos en noviembre de 2009 por llevar más de US$50 mil en efectivo.

“No sé a qué se refiere, me da mucha pena, no tengo la menor idea a qué se refiere cuando dice que nos ha ayudado en la situación que tuvimos. Nunca nos dio dinero ni nos puso un abogado, jamás. Hay que tener un poco de cuidado cuando uno habla de algo, no puedes confundir. Fueron momentos difíciles para nosotros como familia”, acotó.

En declaraciones al programa de televisión “Combutters”, Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, dijo que no existe la opción de que matemáticamente Allison le pueda voltear la elección. Afirmó que su partido ya tiene “toda la información” de las actas enviadas a los JEE y la tendencia a su favor se mantiene.

“No, [no nos puede voltear]. Ya tenemos toda la información de ese 7% [de actas] que ha pasado por obra y gracias de la ONPE a los JEE […] El único tema es que la ONPE haga un anforazo y cambie las actas, pero nosotros ya las tenemos”, refirió.

López Aliaga señaló que su partido desplegó 28 mil personeros en toda la capital y que ya cuentan con casi la totalidad de la copia de las actas.

El líder de Renovación Popular remarcó que la mayoría de las 1,921 actas trasladadas a los JEE son por observaciones de oficio de la ONPE y que hay pocas impugnadas.

También dijo que el resultado ajustado se debe también a la “buena campaña” que hizo Allison en los últimos días. “No hay que desmerecer”, señaló.

Sin embargo, intentó responsabilizar a la prensa por su caída en las preferencias. “A mí me han reventado mucho, me ha machacado toda la prensa mermelera, me han dedicado 8 horas al día, eran todos contra Porky. Yo les digo la verdad, qué les moleste, yo pago el precio”, acotó.

Más información

Las elecciones regionales y municipales del 2022 se realizaron el 2 de octubre. Poco más de un mes después, el 7 de noviembre, el Jurado Electoral Especial Lima Centro proclamó a Rafael López Aliaga como ganador de esos comicios.

Como se recuerda, López Aliaga renunció a la alcaldía para postular a la presidencia de la República en las pasadas elecciones generales. Si bien no ganó, si logró una curul como senador, pero decidió no aceptarla y candidatear como primer regidor de Lima por Renovación en los comicios del 4 de octubre.