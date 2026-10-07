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Resumen

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Al 92,725% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1'444,201 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1'399,280 votos). (Foto: El Comercio)
Al 92,725% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1'444,201 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1'399,280 votos). (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Los resultados finales de la elección para la alcaldía de Lima se conocerían en aproximadamente un mes, tras la resolución de las actas observadas e impugnadas por parte de los jurados electorales especial y también del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso haya apelaciones, según estimaron los abogados Silvia Guevara, Alejandro Rospigliosi y José Manuel Villalobos, expertos en derecho electoral.

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