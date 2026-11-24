Alonzo-quien ha adelantado que jurará como alcaldesa si el JNE le da las credenciales y no retrocede en su fallo- es de “la absoluta confianza” de “Porky”. Y desde agosto, participó en las actividades proselitistas del empresario. Esto con el objetivo, de acuerdo con fuentes cercanas al partido celeste, de posicionar su imagen ante la opinión pública y ante sus propias bases.

La actual regidora metropolitana, además, es parte de la alta dirigencia de Renovación Popular: es secretaria nacional de Economía y gerenta de Finanzas. También es la contadora de López Aliaga hace 20 años en los negocios que el empresario tiene en el rubro educativo. “Rafael la conoce porque es esposa de una persona que lo trasladaba. Él le habló de la señora y hace mucho tiempo que trabaja con él. Es de suma confianza, le lleva sus cuentas, todos los temas de dinero, ella los ve”, expresaron fuentes partidarias.

Alonzo no tiene un equipo propio, por lo que recurrirá, si asume como alcaldesa de Lima, al ya formado alrededor de López Aliaga.

“Ya se están formando los equipos de transferencia, pero somos la misma gestión [la que entra y la que sale]. Ella confía en el trabajo de lo que han estado en la campaña. No es que Jeanette va a descartar a los que ya están para traer a sus funcionarios”, refirieron otras fuentes cercanas a la cúpula de la agrupación celeste.

Un círculo que hereda

El círculo de confianza que hereda Alonzo no es el mismo que acompañó a López Aliaga en su administración como alcalde de Lima (2022-2025) y en su segunda campaña presidencial a inicios de años. La mayoría de sus integrantes fueron elegidos diputados, senadores y parlamentarios andinos. Y otros trabajan como asesores en el Parlamento bicameral. Esto llevó a que el líder de Renovación Popular, cuya lista ganó la elección municipal, haya tenido que recomponer su equipo, especialmente en seguridad ciudadana.

Por ejemplo, el diputado José Baella Malca, ex jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, y el senador Francisco Calisto Giampietri, vicealmirante de la Marina en retiro, quienes fueron los coordinadores del plan de gobierno de López Aliaga en su último intento de llegar a Palacio de Gobierno fueron sucedidos por el excomandante general del Ejército Otto Guibovich y por el equipo del actor cómico Carlos Álvarez.

Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, fue presentado, a inicios de agosto, por el empresario como “aliado estratégico” en la lucha contra la criminalidad y luego como posible “comisionado en seguridad” de la capital. Incluso, “Porky” refirió que el comediante contestaría las llamadas de una central de emergencia que atenderá a las víctimas de extorsión. Esta declaración fue cuestionada por sus oponentes.

El nuevo socio de López Aliaga no llegó solo, sino con gran parte del equipo en seguridad ciudadana que lo respaldó en País para Todos: el coronel PNP en retiro Luis Yataco, el marino en retiro Carlos Coronel, el exdirector de Logística del Ejército Miguel Herrera, y el abogado Alberto Tenorio. Todos, además, fueron postulantes del partido de la carretera al Congreso y Parlamento Andino. Ninguno logró una curul.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

Fuentes cercanas a Renovación Popular indicaron a El Comercio que Álvarez conoce a López Aliaga desde la segunda administración de Luis Castañeda Lossio (2006-2010) en Lima, cuando el elegido como primer regidor (aún el JNE debe definir si le da o no su credencial de alcalde) era parte del concejo metropolitano.

Agregaron que el contacto entre ambos se retomó, luego de que fueran a votar juntos en la segunda vuelta en respaldo a la postulación de la hoy presidenta Keiko Fujimori.

Otras fuentes contaron a este Diario que una de las cartas que Renovación Popular evalúa para la gerencia de Seguridad Ciudadana de la municipalidad capitalina en lo que sería su segunda administración es la de Guibovich. El militar en retiro fue congresista por Acción Popular en el Parlamento complementario (2020-2021) y luego postuló sin éxito al Senado con Renovación Popular, partido al que está afiliado desde fines de 2021.

(Foto: Renovación Popular)

Guibovich fue presentado como integrante del equipo de seguridad de “Porky” cuando faltaban dos semanas para la elección en una actividad proselitista en San Juan de Lurigancho. “Con vida tenemos esperanza de todo, cuando se priva de la vida, nada tiene sentido, tenemos que vencer a estos delincuentes. Y hay que empezar con un gran equipo que combine capacidades técnicas y decisión política”, manifestó entonces.

En el equipo técnico referido a obras e infraestructura, otras fuentes cercanas al partido celeste señalaron que Pablo Paredes Ramos, exgerente del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), es uno de sus coordinadores.

Los brazos ejecutores

Y si bien los equipos técnicos son los que han tenido mayor impacto mediático, López Aliaga tiene un primer círculo de confianza, compuesto por sus “brazos ejecutores” [ver infografía].

“Él no escucha a nadie. Tiene gente que le sirve, que le maneja las redes, que le arma el escenario y que le pone los globos, pero es muy operacional. Son brazos ejecutores y quizás, pronto los reemplace por la AI”, refirieron fuentes cercanas a la cúpula de Renovación Popular. Agregaron que, para esta campaña municipal, “Porky” decidió ser su jefe de campaña y planificar los recorridos.

En este grupo, están Fernando Sandoval, personero legal y secretario de Organización de Renovación Popular; Óscar Lozano Luyo, exgerente general de la Municipalidad de Lima; y Cristian Salazar Mateo, jefe prensa y de redes sociales de la campaña.

Sandoval, de acuerdo con diferentes fuentes, tuvo a su cargo el despliegue de los personeros de mesa y de locales de la agrupación. Y Lozano brindó aportes al plan de gobierno municipal.

Salazar Mateo acompaña a López Aliaga en todas sus actividades y entrevistas, que son transmitidas en vivo. Él fue denunciado por una asesora del Congreso por presuntos actos de hostigamiento y vulneración a su libertad e integridad sexual, cuando ambos trabajaron juntos en la última campaña presidencial de Renovación Popular.

“Lozano no mueve un dedo sin la autorización de López Aliaga, es el hacedor de sus ideas. Sandoval es un robot. Si Rafael le dice que reparta pancartas, lo hace, si le pide traer gente de San Juan de Lurigancho también. Y Salazar ingresó como fotógrafo en el 2021 a la campaña presidencial. Él gestionó el encuentro con Speed”, manifestaron.

Alonzo también forma parte del primer círculo de confianza de López Aliaga, pero, ante la posibilidad de que dirija la ciudad ha ganado mayor poder en este.

Fuentes cercanas a la cúpula del partido celeste refirieron que es probable que el empresario asuma como primer regidor “para apoyar a la gestión de Alonzo dentro de sus facultades”, en el caso no pueda revertir el fallo del JNE que le impide jurar como alcalde.

Precisamente, López Aliaga, en declaraciones al programa “Sin Rodeos”, de Panamericana TV, refirió que Alonzo asumirá la alcaldía de Lima si sus recursos en el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional no son resueltos antes del 1 de enero.

Al ser consultado sobre si él jurará como teniente alcalde de la capital, respondió que “claro”.

“El teniente alcalde, en el caso de Renzo [Reggiardo], cuando yo era alcalde, todos los días hablábamos y estábamos reunidos viendo lo mejor para Lima. No es que el teniente alcalde esté pintado en la pared”, refirió.

(Foto: Renovación Popular)

Este Diario intentó comunicarse con López Aliaga, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

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Las mismas fuentes refirieron que los diputados Norma Yarrow y Baella, el senador Calisto Giampietri y la parlamentaria andina Maali del Pomar también forman parte del círculo de confianza de López Aliaga, pero en la esfera del Parlamento. Agregaron que ellos han evitado participar en la campaña municipal para no violar la neutralidad electoral.

También refirieron que el médico Luis Rubio, quien renunció por motivos de salud a su candidatura a la alcaldía de Lima, sigue gozando de la confianza de “Porky” y que es muy probable que continúe al frente del sistema de hospitales de la Solidaridad.

López Aliaga fue candidato a la Presidencia y al Senado a inicios de este año. Fue elegido para ser representante en la cámara alta del Congreso, pero no recogió su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud de renuncia y permitió su postulación a teniente alcalde.