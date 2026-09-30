El Ministerio del Interior (Mininter) ha empezado a corregir, sobre la marcha y recién después de los cuestionamientos de El Comercio, los severos errores y vacíos que presenta la página web del Programa de Recompensas, recompensas.pe, una iniciativa que ofrece un “beneficio económico” a los ciudadanos que brinden información valiosa para facilitar a la policía la captura de miembros de organizaciones criminales o requisitoriados por delitos graves.

El 1 de setiembre, este Diario solicitó a la institución una entrevista con un vocero oficial del programa. Más de dos semanas después, el jueves 17, el Mininter aceptó responder, pero solo un cuestionario escrito. “Por temas de agenda, el vocero está full”, afirmaron.

Al día siguiente, el viernes 18, se remitió al ministerio un documento con 11 preguntas acerca de los vacíos del programa evidenciados en denuncias periodísticas, así como las falencias técnicas que identificó un experto en ciberseguridad consultado por El Comercio.

Inicialmente, el Mininter informó que el funcionario Oscar Llatas Soraluz, secretario técnico de las Comisiones Evaluadoras de Recompensas contra el Terrorismo y Criminalidad, sería el encargado de responder las interrogantes.

“Nos lo van a pasar en la noche”, “En el transcurso del día, estamos detrás del documento”, “Nos dijeron que más tarde”, fueron algunas de las respuestas del área de comunicaciones mientras los días transcurrían.

Aunque el Ministerio del Interior se mantenía en silencio, sí empezó a modificar la plataforma del Programa de Recompensas. Coincidentemente, los errores corregidos fueron los que había detectado y consignado este Diario previamente.

Cambios sobre la marcha

‘Niño Guerrero’ fue durante años el alias de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los líderes de la organización criminal Tren de Aragua. El pasado 13 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el avezado delincuente fue abatido en Venezuela por un comando militar de su país.

Pero en el Perú, hasta los primeros días de setiembre, el Programa de Recompensas continuaba ofreciendo S/500.000 por información que permita atrapar al ‘Niño Guerrero’.

El 'Niño Guerrero' fue abatido en junio pasado, en el Perú seguía ofreciéndose una recompensa por él hasta setiembre. (Imagen: El Comercio)

Por otro lado, el viernes 11 de setiembre, el semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló que Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal ‘La Jauría’, continúa prófugo y ni siquiera figura en el Programa de Recompensas, a pesar de que fue sentenciado a cadena perpetua en febrero del año pasado por secuestro.

Días después, el miércoles 16, el Ministerio del Interior informó que Bazán fue incluido en el programa, aunque no explicó por qué les tardó casi un año y medio incluirlo en la lista de los más buscados.

Desfase técnico

En marzo de este año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que más del 90% de usuarios de Internet en el Perú se conecta a través de un teléfono celular.

Sin embargo, la plataforma del Programa de Recompensas no se adaptaba a las pantallas de los dispositivos móviles hasta mediados de setiembre. La modificación se efectuó recién días después de que El Comercio envió el cuestionario solicitado por el Ministerio del Interior.

Así se veían las imágenes en teléfonos celulares. Días después de que El Comercio envió un cuestionario escrito, la autoridad empezó a hacer modificaciones en la plataforma. (Imagen: El Comercio)

“Si una página web es del Gobierno Peruano y no tiene el dominio gob.pe significa que cualquiera podría registrar una página similar y podría servir incluso para estafas. Si bien es cierto que un dominio no garantiza seguridad absoluta, sí da un índice de confiabilidad de quien emite la información”, comenta Antonio Ocampo, especialista en ciberseguridad y docente de la PUCP.

Hasta el cierre de este reportaje, la página del Programa de Recompensas no tiene un dominio oficial del Gobierno del Perú.

Junto a Ocampo, este Diario halló más problemas en la plataforma digital: la única forma de contactar a las autoridades es un número fijo, el botón de WhatsApp no conduce a ningún contacto policial, entre otros.

La respuesta llegó, pero...

Ante la insistencia de El Comercio, el Ministerio del Interior indicó el martes 22 que el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil Toledo, debía revisar las respuestas del cuestionario antes de ser enviadas.

Sin embargo, dos días más tarde, el jueves 24, señalaron que remitirían solo una ayuda memoria. El viernes 25, este Diario recibió un documento de una página que no absuelve ninguna de las 11 preguntas formuladas.

“Respecto a la situación actual de las secretarías técnicas [del Programa de Recompensas], se encuentra, desde inicios de setiembre, en proceso de reestructuración y modernización orientado a fortalecer el apoyo técnico y administrativo […], con la finalidad de ponerse a la altura de las actuales circunstancias de criminalidad que atraviesa el país”, concluye el texto oficial.

Cifras de una crisis

Los resultados reflejan una situación crítica. Entre enero y agosto del 2026, solo 31 personas del Programa de Recompensas fueron capturadas por la PNP, según información a la que El Comercio accedió a través de una solicitud de información pública al Ministerio del Interior.

En cambio, en el 2017 –el año más exitoso de la plataforma– fueron atrapados 725 de los más buscados. Pero el declive ha sido evidente. El 2024 fue el período con los peores resultados: se dio con el paradero de solo 94 sujetos aprehendidos, mientras que en el 2025 la cifra se incrementó ligeramente a 99.

Rubén Vargas, exministro del Interior, dijo en el programa “Versus”, de este Diario, que un sistema recompensas solo funciona si tiene publicidad en medios de comunicación, pues debe llegar al mayor número de ciudadanos posible para ser efectivo. De lo contrario, añadió, “no existe”.

“Un sistema de recompensas solo funciona si no se descuidan dos cosas: la confidencialidad entre la policía y el ciudadano colaborador y la publicidad, la necesaria relación entre la policía y a través de los medios de comunicación. Un sistema de recompensas que no esté en todos los medios, en todas las plataformas, simplemente no vale, no existe”, aseveró Vargas.

El Comercio investiga el Programa de Recompensas desde el 2024. En octubre de ese año, durante el gobierno de Dina Boluarte, revelamos que el 80% de los más buscados por las autoridades están prófugos por más de cinco años.

Ese mismo día, en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Gobierno respondió así a través de Fredy Hinojosa, jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República:

“La Policía Nacional se encuentra empeñada en la captura de todas aquellas personas prófugas de la justicia. Para ello, implementa los planes y mecanismos que la propia normativa les franquea. La información [revelada por El Comercio] es real. Hay la voluntad de que la justicia tenga frente a ellos a todas aquellas personas que deban rendir cuentas ante ella. El Gobierno y la Policía Nacional continuarán en su acción constante de la búsqueda, ubicación y captura de estos delincuentes”.