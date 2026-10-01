Un año después del exitoso estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España), la primera película anime de la trilogía que adapta la parte final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge finalmente está disponible en múltiples plataformas de streaming. Por lo tanto, si deseas volver a ver las emocionantes y brutales batallas de los Cazadores de Demonios contra las Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji solo necesitas una suscripción a Crunchyroll, Netflix, Disney+, Hulu, o Amazon Prime Video.

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Este largometraje fue un éxito rotundo a nivel mundial, donde recaudó más de 793 millones de dólares en taquilla. En Japón, rompió récords históricos al recaudar más de 34 mil millones de yenes (más de 229 millones de dólares), convirtiéndose en una de las películas más vistas de la historia del país. Mientras que en Estados Unidos, consiguió 104 millones de dólares, rompiendo marcas históricas de estrenos internacionales.

Pero si ya viste la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” en alguna de estas plataformas de streaming y buscas otra película anime para el próximo fin de semana, estas son algunas opciones que podrían interesarte. De hecho, pertenecen a reconocidas franquicias.

LAS PELÍCULAS ANIMES QUE PUEDES VER DESPUÉS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”

1. Jujutsu Kaisen 0

“Jujutsu Kaisen 0” es una película de anime de fantasía oscura que sirve como precuela de la serie principal “Jujutsu Kaisen”, que trabaja en la producción de la cuarta temporada. El protagonista de este largometraje de 2021 es Yūta Okkotsu, un joven tímido y traumatizado atormentado por Rika Orimoto, su amiga de la infancia que murió en un trágico accidente de tráfico.

Dirigida por Sunghoo Park a partir del guion de Hiroshi Seko, esta película, que recaudó aproximadamente 183,7 millones de dólares a nivel mundial, también muestra cómo Satoru Gojo rescata a Yūta y lo convence de unirse a la Escuela Superior de Hechicería de Tokio.

Sinopsis: “En esta precuela de la serie ‘Jujutsu Kaisen’, un estudiante adolescente intenta romper la violenta maldición que lo persigue.”

La película anime "Jujutsu Kaisen 0" sigue a Yuta Okkotsu, un estudiante de secundaria perseguido por el espíritu maldito de su amiga de la infancia, Rika Orimoto, quien murió en un accidente de tráfico (Foto: MAPPA / TOHO animation)

2. Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, dirigida por Tatsuya Yoshihara y escrita por Hiroshi Seko, narra la historia de amor adolescente y el peligroso conflicto entre Denji y Reze, una misteriosa chica que esconde un oscuro secreto. Después de que Denji descubre que Reze es en realidad el Demonio Bomba (Bomb Devil) que tiene la misión de robar el corazón de Chainsaw Man, se produce un violento enfrentamiento.

Esta película basada en el manga de Tatsuki Fujimoto, alcanzó un impresionante total global de 191.4 millones de dólares en la taquilla mundial, superando con creces su presupuesto estimado de producción (de entre 6 y 10 millones de dólares).

Sinopsis: “Chainsaw Man continúa con una nueva y épica aventura llena de acción. En medio de una brutal guerra contra los demonios, se desata una batalla en el corazón de Denji cuando conoce a una misteriosa chica llamada Reze.”

Mientras Denji es el protagonista de la película anime "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc", Reze es una misteriosa adversaria que irrumpe en su vida (Foto: MAPPA / Shueisha)

3. Dragon Ball Super: Broly

Ambientada después de los eventos de la Saga de la Supervivencia Universal, “Dragon Ball Super: Broly”, dirigida por Tatsuya Nagamine y escrita por el creador de la serie manga Akira Toriyama, se centra en el enfrentamiento entre Goku, Vegeta y un misterioso y colosal guerrero saiyajin llamado Broly.

Esta película fue un rotundo éxito comercial y logró una recaudación total de 124.5 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de producción estimado de apenas 8.5 millones de dólares.

Sinopsis: “¡Los destinos chocan en la última película de Dragon Ball! Goku ha vuelto a entrenar duro para enfrentarse a los enemigos más poderosos del universo, con Vegeta a su lado. Pero cuando de repente se encuentran frente a un saiyajin desconocido, descubren una fuerza terrible y destructiva. Enfrascados en una batalla contra el formidable Broly, ¡Goku y Vegeta se enfrentan a su oponente más peligroso hasta la fecha!”

En Japón, la película anime "Dragon Ball Super: Broly" lideró la taquilla asiática acumulando cerca de 34.6 millones de dólares (más de 4 mil millones de yenes) (Foto: Toei Animation)

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