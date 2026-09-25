La trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) adapta la última parte de la obra de Koyoharu Gotōge y marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios. Por lo tanto, las tres últimas películas del popular y exitoso anime incluyen emocionantes y brutales batallas entre los personajes principales y las Lunas Superiores que están bajo las órdenes de Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios.

Anteriormente, elaboramos una lista de los demonios más poderosos en la trilogía final. Por supuesto, Muzan la lidera debido a que su poder bruto, velocidad y capacidad de regeneración instantánea superan por completo a Tanjiro Kamado y al resto de Cazadores. El segundo es Kokushibo, que será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela de “Castillo Infinito”.

Mientras que Doma es el tercer demonio más fuerte de todo el universo de “Kimetsu no Yaiba”. Su arte de sangre demoníaca basado en hielo pulverizado destruye los pulmones de los cazadores, lo que neutraliza las respiraciones. Además, supera la velocidad y el alcance de Tanjiro.

LOS CAZADORES DE DEMONIOS MÁS FUERTES EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El Cuerpo de Exterminio de Demonios reúne a sus mejores espadachines (Hashira y jóvenes prodigios) para luchar en la batalla final contra Muzan y sus Lunas Superiores. Entonces, estos son los humanos más poderosos.

Aunque Yoriichi Tsugikuni, el legendario cazador que creó la Respiración del Sol y estuvo a punto de matar a Muzan, es el más poderoso de la historia de “Kimetsu no Yaiba”, murió durante la Era Sengoku, aproximadamente 400 años antes de que la historia de Tanjiro empiece.

1. Gyomei Himejima

Por lo tanto, Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, es considerado el cazador de demonios más fuerte activo durante el arco de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Destaca por su fuerza física descomunal y su dominio de la marca de cazador, además del Mundo Transparente y la Katana Carmesí.

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Gyomei Himejima utiliza la Respiración de la Roca y pelea con un hacha de hierro y un mazo con púas unidos por una larga cadena (Foto: Ufotable)

2. Sanemi Shinazugawa

Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento (Kaze Bashira), es uno de los Cazadores de Demonios más poderosos y expertos del Cuerpo de Exterminio. Se trata de un guerrero extremadamente agresivo y veloz. Su sangre especial embriaga a los demonios y su nivel de combate lo pone a la par de las amenazas más altas del ejército de Muzan.

Sanemi Shinazugawa es uno de cazadores que luchará contra las Lunas Superiores de Muzan en la segunda película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

3. Tanjiro Kamado

Después de que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para proteger a otros y hallar una cura que devuelva la humanidad a Nezuko, Tanjiro Kamado adquiere nuevas habilidades y poderes que lo convierten en uno de los personajes más fuertes de la serie. En “Infinity Castle”, el protagonista evoluciona de forma notable hasta alcanzar y equiparar el nivel de combate de un Pilar, utilizando la Respiración del Sol y despertando habilidades críticas.

Tanjiro Kamado de la franquicia anime "Demon Slayer" se convirtió en cazador de demonios con el único objetivo de encontrar una cura para devolverle la humanidad a su hermana menor, Nezuko (Foto: Ufotable)

4. Muichiro Tokito

Muichiro Tokito, el Hashira de la Niebla, es otro de los cazadores de demonios más poderosos del anime y manga “Kimetsu no Yaiba”. A pesar de su corta edad, su talento natural le permite despertar la marca de cazador y enfrentar a las Lunas Superiores más peligrosas. Por eso, será uno de los que se enfrentará a Kokushibo en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla en el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es un prodigio inigualable, ya que alcanzó el rango más alto de los cazadores (Pilar) tan solo dos meses después de tomar una espada por primera vez en su vida (Foto: Ufotable)

5. Obanai Iguro

Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente (Hebi Bashira), es uno de los espadachines más fuertes del Cuerpo de Cazadores de Demonios y destaca por su técnica precisa, su agilidad letal y por despertar todos los potenciadores avanzados (Marca, Mundo Transparente y Katana Carmesí) durante la confrontación final.

Obanai Iguro utiliza un estilo propio de cinco movimientos que imita los giros y ataques impredecibles de una serpiente en "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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