A pesar de que la historia de Izuku Midoriya (Deku) terminó de manera definitiva tras el lanzamiento del cortometraje especial “I Am a Hero Too” en agosto de 2026, la franquicia “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) continúa vigente debido a que celebra el décimo aniversario del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Esta celebración incluye proyectos especiales, eventos presenciales y contenido digital revelados a lo largo de este año y principios de 2027.

Entre los eventos están una experiencia inmersiva llamada “Heroes’ Footsteps” para recorrer los espacios clásicos de la Academia U.A., la gran exposición de arte “Our Hero”, programada para inicios de 2027 con material inédito de la franquicia, y la My Hero Academia Ultra Expo, que marca el cierre definitivo de las celebraciones del décimo aniversario, se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril de 2027 en el recinto Makuhari Messe en Japón.

Otro importante evento es “My Hero Academia in Concert”, que es una experiencia de concierto en vivo que sumerge a los fans en el viaje completo de las ocho temporadas del anime como nunca antes. Empezó el 30 de mayo de 2026 en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama y continúa en Estados Unidos y Europa en septiembre.

"My Hero Academia in Concert", que también llega a Estados Unidos, presenta a una banda de 15 músicos interpretando las partituras de Yuki Hayashi (Foto: Bones)

EL NUEVO LANZAMIENTO DE “MY HERO ACADEMIA” POR SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Precisamente, el nuevo lanzamiento de la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi está relacionado con la gira musical que presenta una banda en vivo de 15 integrantes interpretando la música icónica de Yuki Hayashi junto con proyecciones de los momentos más emocionantes de la serie.

Se trata de un remix Plus Ultra de “You Say Run”, que es el tema musical más emblemático e icónico del anime “My Hero Academia”, compuesto por el artista Yuki Hayashi. Suena en los momentos más tensos, emotivos y de superación de los personajes.

La canción interpretada por Electric Cellboy se estrenó el 20 de septiembre en Londres, durante la gira “My Hero Academia in Concert”. A diferencia del tema original que era puramente instrumental, esta nueva entrega incorpora por primera vez voces y letras en inglés, interpretadas por Kevin Ratajczak y Nico Sallach.

Tal como anunció anteriormente Toho Animation, la nueva versión del tema “You Say Run” se lanzó a nivel mundial el 22 de septiembre y está disponible de manera oficial en las principales plataformas de música en streaming y tiendas digitales.

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La imagen que acompaña el nuevo lanzamiento de “My Hero Academia”

A propósito de este lanzamiento, Bones compartió una imagen promocional especial para la celebración. En el centro de la ilustración destaca Izuku Midoriya (Deku), el protagonista de la serie, mientras avanza corriendo hacia el frente.

Deku luce su traje de héroe característico, notablemente rasgado y desgastado por la batalla, junto con su icónica capa amarilla maltratada. Su expresión es de pura determinación, con la boca abierta en un grito de combate.

Esta es la portada oficial del sencillo digital "You Say Run -10th Anniversary" para el anime "My Hero Academia", que celebra su décimo aniversario (Foto: Bones Film)

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