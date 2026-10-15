“La trampa” (en inglés: “The Trap” y en su idioma original: “Die Falle”) es el emocionante thriller psicológico alemán de Netflix que conquistó a miles de usuarios de la plataforma gracias a su historia. Y es que su protagonista es una escritora que arma un plan muy elaborado para atrapar a quien cree responsable de la muerte de su hermana. Así, el desenlace dejó a sus espectadores con muchas preguntas. Por eso, aquí te cuento qué sucede exactamente en el final de la producción. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que el show televisivo adapta una novela de Melanie Raabe y se centra en Lisa Konrad (Friederike Becht), una autora reconocida que no sale de su casa desde hace casi diez años, cuando encontró a su hermana menor, Anna (Josephine Thiesen), apuñalada.

Lo cierto es que ella alcanzó a ver fugazmente al asesino y, desde aquel momento, esa imagen la persigue.

Entonces, cuando años después reconoce en televisión al periodista político Robert Lenzen (Hans Löw), escribe una novela inspirada en el crimen y lo invita a una entrevista exclusiva. ¿Su objetivo? Pues, obtener una confesión y su ADN.

Sin embargo, Robert llega preparado: investigó el historial médico de Lisa, le puso una canción ligada a su trauma y mezcló GHB en su agua y bufotenina en su café.

Asimismo, presentó un video con una coartada en Afganistán para hacerla dudar de su memoria.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La trampa”:

¿QUIÉN MATÓ A ANNA EN “LA TRAMPA”?

Tal como lo sospechaba Lisa, Robert Lenzen es el asesino de su hermana.

Y es que, en el último episodio de la serie de Netflix, titulado “La verdad” (o “The Truth”), él admite que mantenía una relación con Anna mientras estaba casado y que ella amenazó con revelarla.

Entonces, al darse cuenta de que esta revelación podía perjudicarlo ante su suegro, dueño de la editorial donde trabajaba, el hombre, en un arrebato, la apuñaló seis veces.

Eventualmente, tras la confesión, justo cuando el editor Norbert Rudow (Matthias Brandt) llega a buscar a Lisa, Robert se dispara a sí mismo.

De esta manera, nuestra protagonista se queda sin el juicio que esperó durante años.

¿LISA TAMBIÉN ATACÓ A ANNA EN “LA TRAMPA”?

¡Aquí está el gran giro de “La trampa”! Resulta que el manuscrito de Lisa habla de ocho heridas y Robert sostiene que él solo fue el responsable de seis. Es decir, el hombre sugiere que la escritora propinó las otras dos al encontrar a su hermana.

Y si bien Lisa registró toda la confesión en su teléfono, al escuchar la parte de las seis puñaladas, borra esa grabación.

En ese sentido, el desenlace de la serie insinúa que Lisa sí pudo haber atacado a Anna, sobre todo si consideramos que su relación tenía una mezcla de celos y rivalidad.

Asimismo, no podemos ignorar el hecho de que la protagonista de la historia tiene una ligera sonrisa en la última escena.

Sea como sea, la decisión de verla o no como una atacante le corresponde a cada espectador.

¿CÓMO TERMINA EL LIBRO EN COMPARACIÓN CON LA SERIE “LA TRAMPA”?

En la novela, Robert se llama Victor y Lisa se llama Linda. Además, él es el único responsable y no se sugiere que la joven haya herido a su hermana.

Por otro lado, Linda lanza su teléfono por la ventana para conservar la grabación y escapa por el balcón. Entonces, cuando llega la policía, Victor se dispara.

Finalmente, el libro cierra con Linda reconstruyendo su vida, en un tono más esperanzador que el de la serie de Netflix.

Y a ti, ¿te gustó el show televisivo?

Lisa Konrad, interpretada por Friederike Becht, elimina la grabación de la confesión de Robert al final de la serie alemana "La trampa" (Foto: Constantin Film / Netflix)

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