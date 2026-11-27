El popular actor Ryan Reynolds vuelve a ser el protagonista de la conversación pop gracias a su alter ego favorito. Y es que un reporte reciente de The Hollywood Reporter (THR) puso a los fans de “Deadpool” a especular sobre una nueva película de Marvel Studios y las redes sociales se llenaron de la misma pregunta: ¿estamos ante “Deadpool 4″? Así, si te gustaría saber más al respecto, aquí te explico qué lugar podría ocupar el Mercenario Bocazas en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con este eventual proyecto.

Vale precisar que el revuelo nació de una pista muy concreta: en su perfil sobre Reynolds, publicado el pasado miércoles 25 de noviembre del 2026, el famoso portal THR señaló que el intérprete tiene otro largometraje de “Deadpool” en camino.

De esta manera, los adultos y los fans de los cómics que disfrutan del humor irreverente y la acción sin filtro, se han emocionado gracias a esta noticia.

El reconocido actor Ryan Reynolds interpreta el rol protagonista de Wade Wilson en la saga de películas "Deadpool" (Foto: Marvel Entertainment / Marvel Studios / 20th Century Fox)

¿ESTÁ CONFIRMADA “DEADPOOL 4”?

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial alrededor de la película “Deadpool 4” por parte de Marvel.

Y es que se especula que el proyecto recién estaría en una etapa temprana de desarrollo, por lo que todavía no hay guionista ni director confirmados.

Por otro lado, debemos considerar que esta eventual producción no equivale necesariamente a una cuarta entrega del personaje en solitario, dado que Ryan Reynolds podría volver a interpretarlo dentro de la Fase Siete del MCU.

¿QUÉ HA DICHO RYAN REYNOLDS SOBRE LA PRÓXIMA PELÍCULA DE DEADPOOL?

Para alegría de los fans, el actor ha dado varias pistas en los últimos meses. Por ejemplo, en el Fanatics Fest de julio del 2026, él comentó que aún quedan muchos elementos del cómic sin llevar al cine.

Además, mencionó a Fabian Nicieza y Gerry Duggan, piezas clave en la creación del personaje junto a Rob Liefeld.

Por otro lado, en una conversación con Collider, publicada en abril del 2026, el artista dijo que ya tenía algunas ideas escritas y que no tenía prisa: su argumento es que Deadpool funciona mejor cuando hay escasez y sorpresa.

Y, previamente, a través de Time, Reynolds había revelado que estaba trabajando en la próxima cinta y que sería una historia más centrada en un grupo de personajes que en solitario.

Además, Kevin Feige admitió ante ComicBook, en julio del 2025, que existían conversaciones frecuentes con el actor.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR “DEADPOOL 4”?

Debido a que todo todavía está en el terreno de las posibilidades, “Deadpool 4” podría llegar en algún momento posterior a “Avengers: Doomsday”, que abre el siguiente capítulo del MCU este diciembre, o incluso luego de “Avengers: Secret Wars”.

De esta forma, la película podría darle protagonismo a mutantes como Wolverine y Psylocke, tal vez con una adaptación de los cómics de “Uncanny X-Force”. Sin embargo, es importante recordar que esto sigue siendo una especulación.

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