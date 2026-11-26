El final de “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) ya llegó a Disney+ y Hulu, y quienes siguieron la serie coreana semana a semana comparten la misma duda: qué significa ese cierre para Navier (Shin Min-a), Heinrey (Lee Jong-suk), Sovieshu (Ju Ji-hoon) y Rashta (Lee Se-young). Y es que el desenlace de la producción tiene trámites legales, una fuga digna de película y un último giro que dejan varias piezas en el aire. Así, en las siguientes líneas, te invito a repasar cómo termina la historia de la emperatriz que decide empezar de nuevo, qué ocurre con cada personaje y qué se sabe de una posible continuación. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

¿POR QUÉ NAVIER ACEPTA EL DIVORCIO Y QUÉ SIGNIFICA LA PROPUESTA DE HEINREY?

Tal como vimos en la conclusión de la primera temporada del show televisivo, Sovieshu planeaba plantear el divorcio ante la corte para quedarse con Rashta.

Sin embargo, Navier se adelanta, acepta la separación sin resistencia y pone una única condición: poder volver a casarse. De esta manera, ella decide cuándo y cómo se cierra su matrimonio.

Vale precisar que Heinrey ya es el rey del Reino Occidental cuando nuestra protagonista viaja a su coronación. Allí le propone matrimonio, la invita a ser reina y ella responde que sí.

Entonces, el tribunal concede el divorcio y aprueba el nuevo matrimonio, aunque Sovieshu declara que lo prohíbe cuando el permiso ya está firmado.

Antes de continuar, mira una escena de “La emperatriz divorciada”:

¿CÓMO REACCIONA SOVIESHU Y CÓMO ESCAPAN NAVIER Y HEINREY?

Frente a este escenario, Sovieshu cae en la desesperación: confina a Navier en su habitación y arresta a Heinrey bajo acusación de espionaje.

Y, eventualmente, en una conversación con ella, el emperador admite que pensaba casarse con Rashta durante un año y volver con Navier después. No obstante, esta última rechaza la idea y le dice que su corazón ya no le pertenece.

Sea como sea, la fuga de la nueva pareja se lleva a cabo gracias a un pasadizo secreto detrás del tocador de la emperatriz, a la habilidad de Heinrey de transformarse en ave y a la ayuda de sus aliados.

Y si bien Sovieshu ordena disparar a las aves y a los fugitivos, su plan para detenerlos no tiene éxito.

¿QUÉ PASA CON RASHTA Y LADY ALBANI EN “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Rashta, por su parte, se muda a los aposentos de la emperatriz, mientras le ordena a Lady Albani (Jung Young-joo) deshacerse de las cosas de Navier.

Cabe resaltar que un flashback revela que Albani nunca mató al hijo de Rashta, así que esa amenaza queda como una carta de manipulación.

¿CÓMO TERMINA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Al final del décimo y último episodio de la primera temporada de “La emperatriz divorciada”, Navier y Heinrey llegan a salvo al Reino Occidental.

Aquí, McKenna (Choi Dae-hoon), Falhan (Lee Ki-taek) y Kosair (Ha Do-kwon) los reciben y los soldados juran lealtad a su nueva emperatriz. Además, Heinrey se arrodilla y le besa la mano.

Y aunque la boda de nuestra protagonista no ocurre en pantalla, sí vemos que Sovieshu promete ir tras Navier y dejar en ruinas todo lo que ella ama.

Finalmente, la última escena de este desenlace muestra a Heinrey preguntándole a McKenna si se convertirá en un buen gobernante y si debió contarle a Navier su secreto de ave, antes de salir volando a decírselo.

Por otro lado, respecto una continuación de la serie de Disney+ y Hulu, todavía no se ha anunciado de manera oficial la producción de una temporada 2.

Sin embargo, es probable que esta se confirme en el futuro gracias a los hilos abiertos que dejó la trama.

Y a ti, ¿te gustaría ver más capítulos del exitoso K-drama?

Lee Jong-suk se pone en la piel de Heinrey a lo largo de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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