WhatsApp está probando una nueva herramienta que permitirá a sus usuarios crear y compartir stickers animados que incluyen sonido. Esta característica busca ampliar las opciones de personalización dentro de las conversaciones, ya que permitirá combinar imágenes en movimiento con música, efectos especiales e incluso grabaciones de voz.

Según reportes de medios especializados, la función comenzó a distribuirse progresivamente entre algunos participantes de las versiones beta de la aplicación para Android y iOS.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp?

A diferencia de los stickers tradicionales, esta nueva modalidad incorporará un elemento de audio que podrá reproducirse cuando el destinatario toque el ícono correspondiente. Los sonidos estarán desactivados inicialmente para evitar interrupciones inesperadas en los chats y, una vez activados, se reproducirán en un ciclo de tres repeticiones.

Entre las alternativas de personalización estarán los audios extraídos de videos, efectos de sonido, grabaciones realizadas por los propios usuarios, archivos importados y fragmentos musicales.

Para crear uno de estos stickers, será necesario ingresar a una conversación, abrir el apartado de stickers y seleccionar la opción para crear uno nuevo. Después, el usuario podrá elegir un video almacenado en su teléfono y utilizar el nuevo botón de audio que aparecerá en el editor. Desde allí tendrá la posibilidad de incorporar un sonido, grabar su propia voz o seleccionar un archivo disponible. Finalmente, podrá revisar el resultado, guardarlo y compartirlo directamente en el chat.

Los usuarios podrán personalizarlos desde el editor de stickers, utilizando videos y archivos de audio almacenados en sus teléfonos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Los stickers con sonido también permitirán compartir música?

Aunque la herramienta está pensada principalmente para hacer más entretenidas las conversaciones, también podría convertirse en una alternativa para difundir contenido musical. Los fragmentos de canciones ya tienen una presencia importante en plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, por lo que los stickers de WhatsApp abrirían otra vía para compartir sonidos entre amigos y grupos privados.

Incluso, los artistas podrían aprovechar este formato para crear stickers personalizados con partes reconocibles de sus canciones, frases o sonidos característicos.

Sin embargo, WhatsApp todavía no ha anunciado herramientas específicas para promocionar música ni opciones de monetización relacionadas con esta novedad. Por ahora, se trataría de una función adicional para comunicarse y compartir contenido de una manera más creativa. Además, quienes incorporen canciones u otras grabaciones deberán asegurarse de contar con los derechos necesarios para utilizarlas.

¿Cuándo estarán disponibles los stickers con audio?

De acuerdo con el portal WABetaInfo, WhatsApp ya inició el despliegue de esta característica entre un grupo limitado de usuarios beta de Android y iOS. Esto significa que no todas las personas podrán utilizarla inmediatamente, incluso si tienen instalada la versión más reciente de la aplicación.

Hasta el momento, Meta no reveló una fecha oficial para su lanzamiento general. Por ello, los usuarios tendrán que esperar a que la compañía amplíe progresivamente su disponibilidad.