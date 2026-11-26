WhatsApp continúa incorporando novedades para que sus usuarios tengan más opciones al comunicarse. Una de las más recientes son los stickers con audio, una función que permite acompañar imágenes estáticas y animadas con pequeños clips de sonido. Sin embargo, a diferencia de los mensajes de voz, estos elementos no se reproducen automáticamente cuando llegan a una conversación. Por eso, si recibiste uno y no logras escuchar lo que dice o el efecto que contiene, es importante conocer cómo funciona esta característica y qué debes hacer para activar el sonido desde tu celular.

La nueva herramienta, conocida como Sound Stickers, permite crear stickers personalizados con grabaciones de voz, archivos de audio y otros sonidos. Su disponibilidad todavía es gradual, por lo que algunos usuarios pueden recibirlos y reproducirlos, aunque aún no tengan habilitada la opción para crearlos. Si te encuentras entre quienes no escuchan estos contenidos, hay algunos pasos que puedes revisar antes de pensar que se trata de una falla de WhatsApp.

¿Cómo escuchar los stickers con audio de WhatsApp?

Si recibiste un sticker que tiene sonido, no necesitas descargar otra aplicación ni activar una opción especial en los ajustes de WhatsApp. El procedimiento es sencillo:

Abre la conversación: ingresa al chat individual o grupal donde recibiste el sticker. Identifica el ícono de audio: observa si aparece un pequeño símbolo de altavoz tachado o volumen silenciado sobre la imagen. Toca el sticker: pulsa el ícono de sonido para activar la reproducción. Comprueba el audio: espera unos segundos. El sonido se reproducirá junto con la animación y se repetirá hasta tres veces antes de detenerse.

Esta reproducción manual es parte del funcionamiento de los Sound Stickers. WhatsApp mantiene el audio desactivado inicialmente para evitar que los sonidos aparezcan de manera inesperada, especialmente en conversaciones grupales.

Los stickers con audio de WhatsApp no se reproducen automáticamente y requieren una acción del destinatario. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si los stickers con audio de WhatsApp no se escuchan?

Si ya pulsaste el ícono de altavoz y no puedes escuchar el contenido, revisa estos aspectos de tu celular:

Sube el volumen multimedia: utiliza los botones laterales del teléfono y comprueba que estés aumentando el volumen de reproducción de contenido, no solamente el de las llamadas o notificaciones.

utiliza los botones laterales del teléfono y comprueba que estés aumentando el volumen de reproducción de contenido, no solamente el de las llamadas o notificaciones. Desactiva el modo silencio: revisa si tu dispositivo tiene activado el modo silencioso o alguna configuración que impida reproducir sonidos.

revisa si tu dispositivo tiene activado el modo silencioso o alguna configuración que impida reproducir sonidos. Desconecta los auriculares Bluetooth: el audio podría estar reproduciéndose a través de unos audífonos o un dispositivo externo conectado al celular.

el audio podría estar reproduciéndose a través de unos audífonos o un dispositivo externo conectado al celular. Cierra y vuelve a abrir WhatsApp: salir de la aplicación y entrar nuevamente puede ayudar si se produjo un error temporal.

salir de la aplicación y entrar nuevamente puede ayudar si se produjo un error temporal. Actualiza WhatsApp: comprueba si tienes una actualización pendiente en Google Play Store o App Store. Instalar la versión más reciente puede corregir problemas de funcionamiento, aunque no garantiza que todas las novedades estén habilitadas en tu cuenta.

También puedes pedirle a otro contacto que te envíe un sticker con audio para comprobar si el problema ocurre con un contenido específico o con todos los que recibes.

¿Por qué no puedes escuchar los stickers con audio aunque tengas WhatsApp actualizado?

Si después de revisar el volumen y los ajustes del celular todavía no puedes reproducir estos contenidos, es posible que no se trate de un problema de tu dispositivo.

Los stickers con audio están llegando de manera gradual y todavía se encuentran en fase de pruebas. Según los reportes de WABetaInfo del 25 de noviembre de 2026, la función comenzó a habilitarse para algunos usuarios de la versión beta 2.26.47.1 de WhatsApp para Android y de TestFlight 26.46.10.70 para iOS.

Esto significa que actualizar la aplicación no garantiza que puedas acceder inmediatamente a todas las novedades. Si no aparece el ícono de sonido en el editor de stickers, tendrás que esperar a que WhatsApp habilite la herramienta en tu cuenta.

Por otro lado, no necesitas tener activada la función de creación para recibir estos stickers, guardarlos en favoritos o reenviarlos a otros contactos.

WhatsApp prueba una nueva función que permite crear stickers personalizados con voz y efectos de sonido. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cuánto duran los stickers con audio de WhatsApp?

La nueva función tiene algunas limitaciones técnicas que debes considerar antes de crear tus propios contenidos:

Característica Detalle Audio en imágenes estáticas Hasta 10 segundos Audio en stickers creados desde videos Hasta 5 segundos Reproducción Hasta tres veces Disponibilidad Despliegue gradual Seguridad Cifrado de extremo a extremo

Además, los stickers y sus respectivos audios cuentan con cifrado de extremo a extremo, una medida que protege el contenido de las conversaciones.