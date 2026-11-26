¿Cansado de descargar los reels de Instagram o Facebook para compartirlos en tus estados de WhatsApp y llenar la memoria del celular? Ahora los usuarios de WhatsApp pueden compartir estos videos sin necesidad de descargarlos previamente. Con un sencillo truco, es posible compartirlos de manera directa y rápida a través de la aplicación de mensajería.

Para hacerlo, primero hay que ingresar a Instagram o Facebook y seleccionar el reel que se desea compartir. Después, se debe pulsar el botón «Compartir» y elegir la opción «Copiar enlace». Una vez realizado este paso, hay que abrir WhatsApp, ingresar a la sección de estados y seleccionar el ícono del lápiz para crear una publicación de texto.

Finalmente, el usuario debe pegar el enlace que copió anteriormente en el espacio de escritura y publicar el estado. De esta manera, sus contactos podrán visualizar el reel sin que sea necesario descargar el archivo de video ni guardarlo en la galería del teléfono.

Para compartir reels de Instagram y Facebook en un estado de WhatsApp, basta con copiar el enlace de la publicación y pegarlo en un estado de texto. (Foto referencial: Magnific)

¿Se pueden recuperar las fotos y mensajes de visualización única de WhatsApp?

Otro truco difundido en redes sociales es el que promete recuperar los mensajes de una sola visualización. Según el procedimiento que circula, consiste en buscar en Google la frase «emprendedor imbatible como recuperar fotos eliminadas de WhatsApp» y revisar el primer resultado. Desde esa página se puede descargar una aplicación que promete permitir la visualización de mensajes y fotografías que desaparecieron después de utilizar la función de visualización única.

Sin embargo, hay una advertencia importante antes de instalar cualquier herramienta de este tipo. WhatsApp explica en su centro de ayuda que las fotografías, videos y mensajes de voz de visualización única no pueden volver a consultarse después de abrirlos. Incluso señala que estos archivos no se incluyen en las copias de seguridad si ya fueron abiertos, por lo que no es posible recuperarlos mediante los mecanismos oficiales de restauración.

Por ello, no se puede garantizar que la aplicación promocionada mediante esa búsqueda permita recuperar contenido eliminado. Antes de descargarla, conviene comprobar quién la desarrolla, qué permisos solicita y si cuenta con referencias confiables. Una herramienta que promete recuperar archivos privados también podría representar un riesgo para la seguridad de los datos almacenados en el dispositivo.