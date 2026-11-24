WhatsApp continúa probando cambios en el diseño de su aplicación para Android, con el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y acercar su apariencia a la versión disponible para iOS. Las novedades incluyen modificaciones en la forma de navegar por los chats y nuevas herramientas para compartir emojis, GIF y stickers. Aunque todavía no están disponibles para el público, los primeros indicios muestran cómo podría cambiar la interacción de millones de usuarios con la plataforma de mensajería de Meta.

Las pruebas fueron identificadas en la versión 2.26.47.6 de WhatsApp, donde se encontraron señales de una interfaz renovada para los paneles desde los que se seleccionan emojis, GIF y stickers. Según Android Authority, el rediseño apuesta por una barra de navegación flotante, buscadores más amplios y opciones adicionales para organizar los elementos que se comparten en las conversaciones.

¿Qué cambios prepara WhatsApp para los usuarios de Android?

Una de las principales modificaciones estaría en la presentación de las herramientas para compartir contenido dentro de los chats. Actualmente, WhatsApp muestra tres pestañas independientes para acceder a emojis, GIF y stickers, cada una con sus respectivos nombres.

El nuevo diseño reemplazaría esa distribución por una barra de navegación flotante en la parte inferior del panel. Desde allí, los usuarios podrían cambiar entre las tres secciones mediante botones específicos.

Además, la interfaz incorporaría iconos para acceder a los paquetes de stickers, una opción que actualmente está disponible únicamente dentro del selector de estas imágenes.

La actualización también incluiría nuevos buscadores y herramientas de organización para facilitar la localización del contenido.

¿Cómo cambiaría el selector de emojis de WhatsApp?

El apartado de emojis tendría una barra de búsqueda con forma de píldora, que reemplazaría el icono de búsqueda presente en la interfaz actual.

Los iconos correspondientes a las diferentes categorías de emojis también cambiarían de ubicación. En lugar de aparecer en una barra independiente en la parte inferior, estarían integrados en el propio buscador.

Esta sección funcionaría como un carrusel horizontal. De esta manera, las personas podrían deslizar los iconos para encontrar otras categorías que no aparezcan inicialmente en pantalla.

La imagen compara la interfaz actual de WhatsApp con el nuevo diseño que la plataforma está probando, el cual incorpora una barra flotante para acceder a emojis, GIF y stickers. | Crédito: Android Authority

¿Qué novedades tendría el apartado de GIF?

El selector de GIF también recibiría cambios en su presentación. Para acceder a esta sección, los usuarios tendrían que pulsar el icono correspondiente en la nueva barra flotante.

Entre las novedades destaca la incorporación de un buscador y diferentes categorías para encontrar animaciones, como contenido divertido, saludos y celebraciones.

Debajo de la barra de búsqueda aparecerían dos botones adicionales:

Crear sticker: permitiría elaborar stickers a partir de contenido disponible en la aplicación.

permitiría elaborar stickers a partir de contenido disponible en la aplicación. Descubrir: podría facilitar el acceso a paquetes de stickers relacionados con las búsquedas de GIF. Esta función también podría mostrar colecciones favoritas y paquetes de pago disponibles en WhatsApp.

Estas herramientas buscan ampliar las posibilidades de personalización y facilitar el acceso a contenido para compartir en las conversaciones.

¿Cómo será la nueva sección de stickers?

El apartado de stickers también adoptaría una distribución similar a la de los GIF, con una barra de búsqueda y categorías para ordenar el contenido.

Además de las opciones para crear y descubrir stickers, WhatsApp incorporaría un botón denominado Organizar stickers. Este reemplazaría al icono con forma de lápiz que aparece actualmente en la interfaz.

La nueva herramienta permitiría administrar los stickers de una manera más sencilla y acceder a las opciones de organización desde el mismo panel.

Los usuarios de Android podrían encontrar nuevas herramientas para crear, descubrir y organizar stickers en WhatsApp. | Crédito: stockcam / iStock / Daniel Sambraus

¿Cuándo llegarán estas funciones de WhatsApp a Android?

Por el momento, las modificaciones identificadas en la versión 2.26.47.6 no están disponibles para que los usuarios puedan probarlas. Se trata de funciones en desarrollo, por lo que Meta todavía podría introducir cambios antes de una eventual distribución.

Estas pruebas se suman a otros ajustes recientes en la aplicación. A comienzos de noviembre, WhatsApp comenzó a desplegar para algunos usuarios beta de Android una nueva barra de navegación flotante en la pantalla principal.

Sin embargo, ese rediseño tampoco ha llegado a todas las cuentas. Por ahora, no existe una fecha oficial para el lanzamiento general de estas novedades ni una confirmación de que todas las herramientas descritas vayan a incorporarse a la versión definitiva.