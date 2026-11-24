La interrupción de algunos de los servicios tecnológicos más utilizados del mundo dejó al descubierto problemas que van más allá de una falla temporal en los sistemas de Microsoft. Durante casi un día, millones de personas tuvieron dificultades para acceder a sus correos electrónicos, comunicarse con sus compañeros de trabajo y utilizar herramientas digitales esenciales. El incidente también afectó a empresas, organismos gubernamentales y operaciones comerciales en distintos países, lo que encendió las alarmas dentro de la compañía.

Ante la magnitud de lo ocurrido, Microsoft decidió activar su nivel de alerta interna más elevado, conocido como “Código Rojo” (Code Red). Según documentos internos revisados por Reuters, la medida busca acelerar las correcciones técnicas, mejorar la coordinación entre los equipos de ingeniería y evitar que una interrupción de alcance mundial vuelva a repetirse.

¿Qué significa el “Código Rojo” que declaró Microsoft?

El “Código Rojo” es la máxima prioridad de trabajo que Microsoft puede asignar a sus equipos para atender problemas críticos en sus servicios. La activación de esta alerta significa que la compañía debe concentrar sus recursos y esfuerzos en solucionar las fallas identificadas y reforzar sus sistemas.

Jason Henderson, presidente de la división M365 Core de Microsoft, explicó a sus trabajadores que esta medida implica que el problema se convierte en la principal prioridad de los equipos involucrados.

“Código Rojo significa que este es el trabajo de mayor prioridad para nuestro equipo”, señaló Henderson, según un memorando interno.

La decisión se produjo después de que la interrupción del 12 al 13 de noviembre afectara a Exchange Online, uno de los componentes centrales de Microsoft 365. Henderson sostuvo que ningún incidente anterior de este servicio había dejado a tantos clientes sin acceso al correo electrónico durante tanto tiempo.

La interrupción afectó a Outlook, Teams, Copilot y Exchange Online en noviembre de 2026. | Crédito: AFP

¿Qué servicios de Microsoft fueron afectados por la caída global?

La interrupción tecnológica afectó a varias plataformas de Microsoft, entre ellas:

Outlook: millones de usuarios reportaron dificultades para abrir sus bandejas de entrada y enviar correos electrónicos.

millones de usuarios reportaron dificultades para abrir sus bandejas de entrada y enviar correos electrónicos. Microsoft Teams: los problemas interfirieron con las comunicaciones y el trabajo colaborativo.

los problemas interfirieron con las comunicaciones y el trabajo colaborativo. Copilot: la herramienta de inteligencia artificial también estuvo entre los servicios afectados.

la herramienta de inteligencia artificial también estuvo entre los servicios afectados. Exchange Online: el sistema de correo electrónico empresarial registró uno de los incidentes más graves de su historia.

Los problemas comenzaron a reportarse poco después de la 1 p. m., hora del Este, del 12 de noviembre. Más de 17 horas después, todavía había usuarios que no podían acceder a sus bandejas de entrada ni utilizar algunas herramientas.

Aunque Microsoft no confirmó la cantidad exacta de afectados, la magnitud del incidente fue considerable. La compañía cuenta con más de 430 millones de usuarios de sus aplicaciones de suscripción.

La interrupción también tuvo consecuencias fuera del ámbito de los usuarios particulares. Organismos gubernamentales de Australia, Japón y Estados Unidos experimentaron problemas, mientras que empresas comerciales registraron retrasos y algunas aerolíneas enfrentaron dificultades en sus comunicaciones.

Microsoft busca evitar otra caída mundial y reducir a una hora el tiempo de respuesta ante emergencias. | Foto por RYO AOKI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

¿Cuál fue la causa de la caída mundial de Microsoft?

Microsoft atribuyó el incidente a una falla de Windows que no había sido detectada anteriormente y que fue introducida en julio. La compañía descartó que el problema estuviera relacionado con un ciberataque o con agentes de inteligencia artificial.

Sin embargo, la revisión interna reveló que las dificultades no se limitaron al componente técnico que falló. También quedaron expuestas deficiencias en la forma en que los ingenieros compartían información y coordinaban sus decisiones durante una emergencia.

Amanda Silver, ejecutiva de Microsoft, describió el escenario como una especie de “niebla de guerra” (fog of war). Según su memorando, los trabajadores intercambiaron más de 11.000 mensajes en 11 conversaciones de Teams mientras intentaban recuperar los servicios.

La dispersión de los datos de diagnóstico en diferentes sistemas internos dificultó que los equipos construyeran una visión común de lo que estaba sucediendo y de las posibles soluciones.

¿Qué cambios prepara Microsoft para evitar otra caída de 24 horas?

La activación del Código Rojo contempla cinco áreas de trabajo, entre ellas reducir la presión sobre los sistemas que soportan una alta demanda, separar el tráfico por regiones y acelerar los procesos de recuperación de los servicios.

Microsoft también quiere modificar sus tiempos de respuesta ante emergencias. Henderson reveló en otro memorando que una corrección urgente para un incidente diferente tardó entre cinco y seis días en llegar a todos los sistemas del mundo.

El ejecutivo considera que, para los problemas de seguridad más urgentes, el tiempo entre la detección de una falla y el despliegue seguro de una solución a escala mundial debería reducirse a una hora.

La compañía también pretende resolver futuras interrupciones globales en un máximo de 60 minutos y utilizar agentes de inteligencia artificial para ayudar a los ingenieros a identificar problemas técnicos con mayor rapidez.

Como parte de este proceso, Henderson mantendrá reuniones diarias con los responsables de Substrate, el equipo de ingeniería que desarrolla la infraestructura central de Microsoft 365, y realizará revisiones semanales para evaluar los avances.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, ofreció disculpas públicas por las interrupciones que afectaron a millones de usuarios. | Crédito: AFP / AFP

¿Qué dijo Microsoft tras la histórica interrupción?

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ofreció disculpas públicamente por los inconvenientes ocasionados a los usuarios y clientes de la compañía.

Por su parte, un portavoz de la empresa aseguró que el trabajo para corregir los problemas continúa incluso después de restablecer los servicios.

“Nuestro trabajo no termina cuando se restablece el servicio”, indicó el representante, quien agregó que los equipos trabajan continuamente para implementar las lecciones aprendidas y prevenir nuevas interrupciones.

Henderson también reconoció que las medidas de protección implementadas durante años no fueron suficientes para evitar lo ocurrido.

“Desafortunadamente, todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de los años no fue suficiente para protegernos el jueves”, manifestó.