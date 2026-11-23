Si lo que quieres es demostrar lo hábil que eres resolviendo problemas sin importar su nivel de dificultad, pues llegaste al lugar correcto. Aquí encontrarás un reto matemático que no tiene comparación y que solo una mente inteligente logra resolver aunque el tiempo esté en su contra. Se trata de un ejercicio en el que deberás sacar a relucir toda tu capacidad en menos de 7 segundos y así demostrar que gozas de gran destreza mental. Te motivo a hacerlo porque, de primera mano, te confieso que cuando el cronómetro está llegando a su fin es cuando más activas tu potencial. Lo que debes resolver es: 10 ÷ 5 x 4 - 3 + 5 = ?.

Tienes que tener en claro cuál es el orden para resolver este tipo de ecuaciones. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Este enigma lo debiste resolver siguiendo la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha. Y es que lo diseñé exclusivamente para evaluar tu agudeza mental, concentración y habilidad para usar la lógica.

Lo correcto era iniciar por la división de 10÷5 y luego pasar a la multiplicación de 2x4. Tras esto llega la resta de 8-3 y por último la suma de 5+5 que da la respuesta final que es 10. ¿tuviste éxito? Si es afirmativo, te felicito porque tienes un gran potencial para resolver retos matemáticos, pero si fallaste, lo mejor es que sigas practicando porque esto te servirá para cualquier momento de la vida.

Para obtener el resultado correcto, es importante el orden de las operaciones matemáticas. (Imagen: El Comercio / Mag)



