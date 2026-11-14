Una prueba ideal para que sepas cómo te desenvuelves en matemáticas es realizando una operación combinada . Si bien estos ejercicios te piden sumar, restar, multiplicar o dividir , puedes fallar si no cumples con los principios básicos de esta materia. En mi caso, tenía muchos errores en un principio, pero con la práctica mejoré esta falencia y ahora me resulta fácil desarrollarlos. ¿Tú eres capaz de lograrlo en cuestión de segundos? Es una excelente ocasión para mostrar la agilidad de tu cerebro.

Si estás creyendo que esta prueba será fácil de resolver, estás equivocándote. El exceso de confianza puede ocasionar que pierdas en tu primer intento. Trata de estar concentrado y verás que lo resolverás rápidamente.

Este es el reto matemático

Llegó el momento de tu participación. Recuerda que tienes un límite de segundos. Trata de recordar los principios básicos las matemáticas. Si sabes, serás capaz de superar sin problemas este juego.

Reto matemático de hoy: (10×10)÷20+5×6. (Imagen: El Comercio / Mag)

Esta es la respuesta

En caso tuviste complicaciones, quizás no aplicaste la regla PEMDAS. Este acrónimo es fundamental en las matemáticas, ya que te indica en qué secuencias debes desarrollar una operación combinada. Por lo tanto, esta es la solución correcta:

Paso 1: inicias con la multiplicación entre paréntesis.

a) (10x10)=100

Paso 2: resuelvas la división.

b) 100/20=5

Paso 3: realizas la multiplicación.

c) 5x6=30

Paso 4: sumas los últimos números.

d) 5+30=35

La respuesta correcta es 35.

¿Acertaste con la respuesta de este problema matemático o fallaste en el intento? (Imagen: El Comercio / Mag)



