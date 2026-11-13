Tu velocidad de razonamiento será puesta a prueba en esta ocasión. Te espera un ejercicio de matemáticas que la mayoría no logró desarrollar en cuestión de segundos. Para tener éxito en ejercicios de matemáticas, no te bastará con estar concentrado.

Es crucial que uses una regla matemática fundamental: PEMDAS . Esta abreviatura te indica el orden preciso para resolver cálculos de una operación compleja. Es una guía para saber qué debes desarrollar primero y qué después.

Paréntesis.

Exponentes.

Multiplicaciones.

Divisiones.

Adiciones (sumas).

Sustracciones (restas).

Ahora que tienes la información, es el momento adecuado para ver cuánto has aprendido. Es tu turno para aplicar tus conocimientos y demostrar lo que sabes. ¿Estás listo?

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Observa con atención este problema matemático: 6 (4 + 6) - 20 x 2. Si comprendiste la regla PEMDAS, podrás resolver este enunciado numérico en cuestión de 8 segundos. Mantente concentrado en todo momento.

Reto matemático | Esta es una ocasión perfecta para demostrar tus conocimientos numéricos. (Creación: Mag)

Descubre la respuesta del reto matemático

Paso 1: se inicia con la suma entre paréntesis.

a) (4 + 6) = 10

Paso 2: se resuelve la primera multiplicación.

b) 6 x 10 = 60

Paso 3: se desarrolla la segunda multiplicación.

c) 20 x 2 = 40

Paso 4: finalmente se restan los últimos dígitos.

d) 60 - 40 = 20