Hay quienes afirman con total convicción que ningún detalle se les escapa y que su vista es tan aguda que son capaces de detectar todo lo que está a su alrededor, pero cuando ingresan a este acertijo empiezan a dudar de sus poderes. Hoy te traigo un reto visual que que muy pocos participantes lograron resolver antes que se acabara el tiempo. La tarea consiste en ubicar el 593 escondido entre decenas de 493 y, estoy segura, que si no te concentras al máximo, también fallarás.

Este desafío se ha convertido en uno de mis favoritos cuando quiero probar las habilidades de mis amigos y compañeros y retar su concentración, atención a los detalles y agilidad visual.

Reto visual: encontrar el ’593′ oculto entre los ’493′

Esta imagen está llena de filas y columnas del número 493, todas idénticas, excepto una. Y es que hay un escurridizo 593 muy bien camuflado y aquí deberás activar todo el poder de tu visión para dar con él lo más rápido posible. Te recomiendo que te concentres y alejes cualquier distracción porque el tiempo es limitado y solo son 6 segundos los que tienes disponibles. Así pondrás a prueba tu capacidad mental y descubrirás si estás o no dentro del selecto grupo de personas que consigue dar con la respuesta correcta antes que suene el cronómetro.

Para superar esta prueba de ilusión óptica, deberás tener una vista de águila. (Imagen: El Comercio / Mag)

Dónde está localizado el número ’593′

El número ‘593′ está ubicado en la sexta fila, para el lado izquierdo, ¿lo notaste o el camuflaje visual estuvo muy bien diseñado?

El número ’593′ se encuentra resaltado de color rojo. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cómo los retos visuales benefician al cerebro?

Un estudio realizado por el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Cambridge reveló que los ejercicios que requieren localizar rápidamente objetos o números en un entorno visual saturado no solo mejoran la velocidad de procesamiento, sino que también fortalecen la capacidad de atención selectiva. Esta habilidad es crucial para filtrar información irrelevante y concentrarse en los detalles importantes, una destreza útil tanto en la vida cotidiana como en entornos laborales o académicos.