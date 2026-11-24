Una excelente manera de que mantengas a tu cerebro ocupado es que realices desafíos con cuenta regresiva. La opción ideal para que estés a prueba es el reto matemático y ahora te espera uno, pero quizás puedas fallar por la cuenta regresiva que posee. Contarás con un total de 8 segundos para acertar con el resultado. La idea es que actives tu razonamiento y consigas la victoria.

Es muy probable que estés imaginando que acertarás con la respuesta de este enunciado matemático sin problema alguno, pero el exceso de confianza provocaría que te equivoques o el tiempo te quede corto. Por eso, no bastará con tu agilidad mental, también es importante que estés concentrado .

Por qué las matemáticas son esenciales para el ser humano

Cuando estás resolviendo algún ejercicio de matemáticas, estás priorizando dos cosas: hallar el resultado correcto y realizarlo en el menor tiempo posible. Eso obliga que tu cerebro se esfuerce más de lo habitual con el objetivo de cumplir esos dos puntos.

De acuerdo a distintos investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi de Ecuador, las matemáticas tienen un rol importante en el desarrollo intelectual de los adultos, jóvenes y niños para dar soluciones y tomar buenas soluciones.

Es más, influyen en el desarrollo y crecimiento de los avances tecnológicos. Habrás notado que la ciencia está avanzando diariamente y las matemáticas tienen un papel fundamental, ya que gracias a ellas se desarrollan aplicaciones, plataformas y softwares que facilitan la vida de los seres humanos.

La ciencia detrás de realizar retos matemáticos

Si quieres que tu habilidad de cálculo mental se mejore y que tu memoria se refuerce, entonces, es importante que desarrolles juegos que presenten operaciones aritméticas. Si practicas diariamente, existe una gran posibilidad de que desarrolles cualquier ejercicio sin usar calculador o lápiz con papel .

También debes tener en cuenta una investigación publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que concluyó que al desarrollar problemas aritméticos mejoraban las funciones cognitivas de las personas.

Cómo desarrollar el reto matemático

Mira atentamente este enunciado numérico: 7+7÷7+7-7x1. Para que no falles en el resultado final de este problema, es necesario que recuerdes las enseñanzas que te dieron en tu etapa escolar y sepas por dónde debes iniciar. Un mal paso provocará que falles en todo el proceso.

Tienes pocos segundos para acertar con la respuesta. Trata de estar concentrado. (Imagen: El Comercio / Mag)

Cuál es el resultado del reto matemático

Si consideras que este problema ha sido complicado de resolver en tiempo récord, quizás te faltó aplicar una regla esencial de las matemáticas: PEMDAS. Este acrónimo te indica en qué orden necesitas seguir para hallar la respuesta del enunciado matemático: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones. Por lo tanto, te presento la solución correcta:

Como no hay paréntesis o exponentes en el enunciado, inicias con la división: 7 / 7 = 1. Sigues con la multiplicación: 7 x 1 = 7. Luego, tienes que sumar de izquierda a derecha: 7 + 1= 8 y 8 + 7 = 15. Finalmente, debiste restar los últimos números de izquierda a derecha: 15 - 7 = 8.

Este es el proceso correcto para resolver el presente desafío de matemáticas. (Imagen: El Comercio / Mag)



