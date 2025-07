Si lo que buscas es examinar de forma divertida tu inteligencia y medir tu coeficiente intelectual, un reto matemático siempre será una muy buena alternativa. Este tipo de pruebas no solo juega con tus conocimientos numéricos y habilidades de concentración, sino que saca a la luz tus dotes de razonamiento lógico y análisis. Hoy te traigo un ejercicio que no solo te ayudará a reforzar lo que aprendiste, sino que te permitirá comprobar si eres un genio. Para esto solo tendrás 7 segundos y debes ser muy hábil para encontrar la ruta correcta para dar con el resultado.

Este género de acertijos visuales tiene la capacidad de transformar un problema aparentemente simple en algo intrigante y con una gran cuota de entretenimiento. Y es que el tiempo que pases intentando adivinar el resultado, también será una gran ocasión para potenciar tu creatividad con una auténtica prueba intelectual.

Y es que este reto matemático fue meticulosamente creado para evaluar tu agudeza mental y así probar la capacidad de tu cerebro para resolver con rapidez y precisión usando todos tus conocimientos y la lógica.

Por qué los retos matemáticos desafían a tu cerebro

Resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Si bien muchos se confían y tienen percepciones erróneas de cómo solucionarlos, la verdad es que no hay nada mejor que seguir el orden de las operaciones para terminar alcanzando el éxito justo en el tiempo establecido.

La ciencia detrás de resolver retos matemáticos

Los retos matemáticos son una gran forma de mejorar las habilidades de cálculo mental y reforzar la memoria. La idea es que puedas resolver estos desafíos sin ayuda de papel, lápiz o calculadora. Es por eso que no solo son un pasatiempo, sino que te ayudarán a mejorar la salud cognitiva y la ciencia así lo afirma.

La investigación científica ha demostrado que el cálculo mental, cuando se realiza de forma regular, activa áreas del cerebro asociadas con la memoria, el procesamiento visual y la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los problemas matemáticos que se resuelven mentalmente mejoran la plasticidad cerebral, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones, aumentando la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de la información.

Cómo resolver el reto matemático

Lo mejor es que pienses en una estrategia y no dejes de lado la jerarquía operacional porque si lo haces, el resultado puede ser incorrecto y la prueba se convertirá en un desafío mental totalmente inesperado. Lo que debes resolver es: 8 ÷ 2 (2 + 2) = ?. Recuerda que solo tienes 7 segundos y hay que aplicar todo tu razonamiento y conocimientos para dar con el resultado antes que el cronómetro suene.

Tienes solo 7 segundos para poner a prueba todos tus conocimientos. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Este enigma representa una auténtica prueba intelectual, meticulosamente diseñada para evaluar tu agudeza mental, concentración y habilidad para usar la lógica ya que la operación se vuelve ambigua y desafía la comprensión. En caso te resultó difícil y no pudiste dar con el resultado, aquí te explico el paso a paso. Lo primero que debiste hacer fue pensar en la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Entonces, primero, resolvemos el paréntesis, luego pasamos a las divisiones y multiplicaciones de izquierda a derecha. Al final deberá multiplicarse 4x4 y la respuesta correcta es 16.

La jerarquía de operaciones era clave para dar con el resultado. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Hay otra respuesta para este reto matemático?

Esta fórmula se vuelve ambigua y desafía la comprensión. Siguiendo las reglas estrictas del orden de operaciones, puede tener dos resultados divergentes: 1 o 16. Todo depende de la forma en que esta ecuación se interpreta y el método empleado para resolverla.

El profesor Keith Devlin, experto en matemáticas de la Universidad de Stanford (California) y quien hizo una residencia en la Universidad de Huddersfield, explicó que “los símbolos son muy precisos pero su gramática no es muy precisa. Es como programación de computadoras. Una coma en el lugar equivocado puede hacer toda la diferencia entre algo poderoso y algo sin sentido. Esa fórmula fue escrita de una manera que no tiene sentido y puedes interpretarla de dos maneras. La respuesta podría ser de 16 o 1 así que en cierto sentido ambas son respuestas posibles, ninguna es correcta porque no hay una pregunta real, es simplemente ambigua completamente. Las matemáticas son poderosas, muy precisas, pero esa precisión significa que tienes que escribir las cosas correctamente y si no lo haces, terminas con debates tontos”.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el reto matemático a resolver?

Debes encontrar el resultado de 8 ÷ 2 (2 + 2) = ?

¿Cuál es la respuesta correcta?

Si te guiaste de la jerarquía operacional o la regla PEMDAS, entonces el resultado es 16, pero también puede ser 1.

¿Cómo resolver un reto matemático?

Lo primero es concentrarte, aplicar la lógica y usar la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Así determinarás el camino correcto para saber por dónde empezar y qué dejar para el final. Es necesario prestar atención a cada detalle y no distraerte con nada.