El evento principal de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), que logró recaudar más de 793 millones de dólares en la taquilla mundial, rompió marcas históricas en taquilla y se posicionó entre los grandes fenómenos de la animación, fue la batalla de Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna Superior 3), quien decidió autodestruirse tras recuperar sus recuerdos como humano. Aunque Tanjiro y Giyu sobrevivieron, quedaron gravemente heridos.

Pero esta no fue la única momento emotivo de la primera película de la trilogía que marca el final de la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. La muerte de Shinobu Kocho también causó gran impacto entre los fans, quienes también quedaron impresionados con el enfretameinto de Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku (Luna Superior 6).

Aunque la Pilar del Insecto no logró completar su venganza con Doma (Luna Superior 2) por el asesinato de su hermana mayor, Kanae, dejó el camino preparado para que sus compañeros terminen su trabajo y su sacrificio no sea en vano. Entonces, ¿quiénes se enfrentarán a Doma en la esperada secuela de “Demon Slayer Infinity”?

Luego de luchar contra Shinobu Kocho, en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" el poderoso demonio se enfrenta a Inosuke Hashibira y Kanao Tsuyuri (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN A DOMA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Tras el trágico desenlace de ese combate en “Demon Slayer: Infinity Castle”, la batalla contra Doma, uno de los demonios más peligrosos debido a su total incapacidad para sentir empatía y a sus devastadoras técnicas de hielo, continúa, así que Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira son los encargados de eliminarlo.

Kanao Tsuyuri : Continúa la pelea tras presenciar el ataque a Shinobu, motivada por un profundo deseo de justicia.

: Continúa la pelea tras presenciar el ataque a Shinobu, motivada por un profundo deseo de justicia. Inosuke Hashibira: Se une a Kanao en el fragor de la batalla contra la Luna Superior Dos, aportando fuerza y conexión personal con el demonio.

En esta escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Kanao Tsuyuri refleja la inmensa ira y el dolor que siente tras presenciar la espantosa muerte de Shinobu (Foto: Ufotable)

Habilidades de Doma

Criocinesis. Utiliza el Arte de Sangre de Demonio.

Abanicos de Hierro: Corta carne y dispersa polvo de hielo venenoso.

Loto de Hielo: Crea estructuras de hielo con forma de loto que lanzan ráfagas de viento congelante.

Niños de Hielo Cristalino: Figuras de hielo miniatura que copian perfectamente sus habilidades y técnicas.

Bodhisattva de Agua de Loto: Un buda gigante de hielo que congela todo a su paso.

LA BATALLA DE DOMA CONTRA KANAO TSUYURI E INOSUKE HASHIBIRA

La pelea completa contra Doma contra Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira se muestra en los capítulos del 144 al 156 del manga de Koyoharu Gotōge y esto es lo que sucede (si aún no ha leído el material original, la siguiente información se considera spoiler):

Después de que Doma devora a Shinobu y absorbe todo el veneno de glicinia que estaba en el cuerpo de la Pilar del Insecto. Aunque el demonio no muere de inmediato, empieza a debilitarse críticamente, ya que la toxina comienza a derretir su cuerpo desde el interior.

Kanao busca vengar a sus dos figuras maternas: Kanae y Shinobu Kocho. Durante la pelea, demuestra una agilidad y reflejos superiores, y utiliza varias posturas de la Respiración de la Flor para desviar las ráfagas de hielo de Doma. Mientras que Inosuke llega justo a tiempo para salvar a Kanao de un ataque mortal.

En medio de la pelea, Doma reconoce las técnicas de Inosuke y revela que él asesinó a su madre, Kotoha Hashibira, cuando Inosuke aún era un bebé. Por supuesto, esto desata la furia absoluta del cazador de demonios.

Inosuke Hashibira protagonizará una de las batallas más crueles, técnicas y personales de toda la obra en segunda parte de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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