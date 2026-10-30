Asta en su forma de Unión Diabólica en una escena del episodio 5 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Asta en su forma de Unión Diabólica en una escena del episodio 5 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Carla Ocaña
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La temporada 2 de es de esas producciones que tiene a sus fans pendientes de la pantalla cada fin de semana. Y es que el anime de Asta y los Toros Negros continúa deleitando a sus espectadores con la adaptación del en Crunchyroll. Así, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el siguiente capítulo de la ficción? Pues, aquí te cuento todos los detalles del lanzamiento del episodio 5 de ¡Anda alistando tu agenda!

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¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Este episodio (el 175 en la cuenta total del anime) se titula “The Ultimate VS The Lowest” (en español: “Lo mejor frente a lo peor”) y llega el sábado 31 de octubre del 2026.

De esta manera, la serie sigue respetando el calendario de lanzamiento semanal que marca a esta entrega de la producción.

Vale precisar que, en el capítulo 4, “El día de la expiación”, Nacht enfrentó a dos demonios de rango superior mientras Asta y Liebe unían fuerzas con la Unión Demoníaca.

Además, se dejó a los Toros Negros en una posición complicada, con Dante aún peleando al 100 % de su poder demoníaco.

Entonces, para el nuevo episodio, se espera que Magna y Zora se sumen a la ofensiva sobre el Reino de Spade.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, “Black Clover” se transmite a través de TV Tokyo, a las 11:00 p.m. (hora local).

Para el público internacional, por su parte, el capítulo 5 de la segunda temporada del anime estará disponible en el streaming en los siguientes horarios, según cada país:

Paísesorario
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 31 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:00 a.m. del sábado 31 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m. del sábado 31 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m. del sábado 31 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m. del sábado 31 de octubre
España4:00 p.m. del sábado 31 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, la serie está disponible en Crunchyroll en casi todo el mundo, con excepción de Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Importante: se espera que la segunda temporada de “Black Clover” tenga un total de 26 capítulos.

Zora Ideale y Magna Swing son dos personajes que aparecen en el episodio 5 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Zora Ideale y Magna Swing son dos personajes que aparecen en el episodio 5 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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