La temporada 2 de “Black Clover” es de esas producciones que tiene a sus fans pendientes de la pantalla cada fin de semana. Y es que el anime de Asta y los Toros Negros continúa deleitando a sus espectadores con la adaptación del manga de Yūki Tabata en Crunchyroll. Así, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el siguiente capítulo de la ficción? Pues, aquí te cuento todos los detalles del lanzamiento del episodio 5 de esta entrega del show televisivo. ¡Anda alistando tu agenda!

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Este episodio (el 175 en la cuenta total del anime) se titula “The Ultimate VS The Lowest” (en español: “Lo mejor frente a lo peor”) y llega el sábado 31 de octubre del 2026.

De esta manera, la serie sigue respetando el calendario de lanzamiento semanal que marca a esta entrega de la producción.

Vale precisar que, en el capítulo 4, “El día de la expiación”, Nacht enfrentó a dos demonios de rango superior mientras Asta y Liebe unían fuerzas con la Unión Demoníaca.

Además, se dejó a los Toros Negros en una posición complicada, con Dante aún peleando al 100 % de su poder demoníaco.

Entonces, para el nuevo episodio, se espera que Magna y Zora se sumen a la ofensiva sobre el Reino de Spade.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, “Black Clover” se transmite a través de TV Tokyo, a las 11:00 p.m. (hora local).

Para el público internacional, por su parte, el capítulo 5 de la segunda temporada del anime estará disponible en el streaming en los siguientes horarios, según cada país:

Países orario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 31 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del sábado 31 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del sábado 31 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del sábado 31 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del sábado 31 de octubre España 4:00 p.m. del sábado 31 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, la serie está disponible en Crunchyroll en casi todo el mundo, con excepción de Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: se espera que la segunda temporada de “Black Clover” tenga un total de 26 capítulos.

Zora Ideale y Magna Swing son dos personajes que aparecen en el episodio 5 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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