Desde el pasado martes 20 de octubre del 2026, los 10 episodios que componen “Cyberpunk: Edgerunners 2″ ya están disponibles en el catálogo de Netflix y, frente a este importante lanzamiento en la popular plataforma de streaming de la “N” roja, muchos fans se preguntan: ¿en qué momento de la historia de Night City transcurre esta nueva entrega del anime? Así, si te gustaría ubicarla en la línea temporal del universo creado por CD Projekt Red, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda temporada de la serie se centra en un grupo de personajes cuyas vidas se cruzan entre venganzas, secretos corporativos y disputas familiares.

De esta manera, Weak, D, Roman, Talia y otros habitantes de Night City enfrentan sus propias ambiciones, pérdidas y dilemas en un relato sobre la redención, el legado y la necesidad de hacer que una historia importe.

Antes de continuar, disfruta del ending de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

¿EN QUÉ AÑO SE AMBIENTA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

A través de su perfil oficial de Bluesky, el Director de Estrategia de Contenido de CD Projekt Red, Patrick Mills, confirmó que la segunda temporada del anime de Netflix transcurre en el 2078 .

Es decir, esta tanda de episodios se desarrolla apenas un año después de los hechos del videojuego “Cyberpunk 2077”.

¿QUÉ PISTAS APUNTAN A QUE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2” ES POSTERIOR AL VIDEOJUEGO?

Respecto a las pistas sobre la cronología de la temporada, medios como GamesRadar y Primetimer coinciden en varios indicios del propio show televisivo:

Distancia con la temporada 1: en el final, D. habla de las acciones de David como algo ocurrido hace tiempo (la primera temporada se ubica en torno al 2076).

en el final, D. habla de las acciones de David como algo ocurrido hace tiempo (la primera temporada se ubica en torno al 2076). Arasaka debilitada: en el primer episodio de la temporada, se comenta que la corporación recibe más golpes que nunca. Y eso encaja con el ataque de V a la sede de Arasaka en “Cyberpunk 2077″, en cualquiera de sus finales.

en el primer episodio de la temporada, se comenta que la corporación recibe más golpes que nunca. Y eso encaja con el ataque de V a la sede de Arasaka en “Cyberpunk 2077″, en cualquiera de sus finales. Soulkiller en circulación: la tecnología que separa la conciencia del cuerpo se creía perdida antes del juego. En esta entrega, vuelve a usarse y Kang Tao aparece con una duplicación del sistema.

la tecnología que separa la conciencia del cuerpo se creía perdida antes del juego. En esta entrega, vuelve a usarse y Kang Tao aparece con una duplicación del sistema. Referencia a Johnny Silverhand: el episodio 6 de “Cyberpunk: Edgerunners 2” alude a la fusión del engrama de Johnny con V.

¿CÓMO QUEDA LA CRONOLOGÍA COMPLETA DEL UNIVERSO “CYBERPUNK”?

Finalmente, el orden de los hechos clave de la franquicia queda establecido de la siguiente manera:

2023: la muerte de Johnny Silverhand.

la muerte de Johnny Silverhand. 2076: la primera temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” y la muerte de David.

la primera temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” y la muerte de David. 2077: el ataque de V a Arasaka y el final de “Cyberpunk 2077″.

el ataque de V a Arasaka y el final de “Cyberpunk 2077″. 2078: la trama de “Cyberpunk: Edgerunners 2”.

Weak Kingsley es uno de los protagonistas de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

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