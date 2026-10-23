La Night City de “Cyberpunk: Edgerunners” regresó a las pantallas con una nueva tanda de personajes. Y es que Weak, D, Roman y Talia encabezan una historia independiente ambientada en el universo de “Cyberpunk 2077″, que amplía los rincones de la ciudad y suma nuevas conexiones con el videojuego. Así, si te gustaría saber quién es quién en la segunda temporada del anime de Netflix, esta nota es para ti. ¡Conoce a cada una de las figuras marcadas por la violencia que integran este elenco!

Vale precisar que “Cyberpunk: Edgerunners 2” sigue a D, un netrunner nómada que busca venganza, y a Weak Kingsley, un legendario edgerunner que enfrenta las consecuencias de la ciberpsicosis.

Y, en paralelo, también conocemos al curioso Roman Carax y a la ferozmente independiente Talia Yang.

Antes de continuar, mira una escena de la segunda entrega del anime:

LISTA DE PERSONAJES DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

1. Weak Kingsley

Para saber quién es quién en “Cyberpunk: Edgerunners 2”, empiezo la lista con uno de los protagonistas de la ficción: Weak Kingsley.

En el pasado, él fue considerado un edgerunner legendario, conocido como “King”. Sin embargo, perdió su cyberware tras un episodio de ciberpsicosis y, ahora, cada implante nuevo supone el riesgo de otro.

Actores de voz: lo interpreta Kentaro Tone en japonés y Clancy Brown en inglés.

Weak Kingsley en una escena de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

2. D

D, por su parte, es un netrunner nómada de la Snake Nation que busca al responsable de la masacre de su clan.

Actores de voz: Koki Uchiyama le da voz en japonés y Nazeeh Tarsha en inglés.

D en una escena de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

3. Roman Carax

Por otro lado, Roman Carax es un joven cinéfilo que documenta la vida de Night City con una cámara.

Actrices de voz: lo interpreta Momoka Terasawa en japonés y Valeria Rodriguez en inglés.

Roman Carax en una escena de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

4. Talia Yang

Finalmente, Talia Yang es una chica criada entre privilegios corporativos que se unió a la banda Maelstrom, obsesionada con las mejoras cibernéticas.

Actrices de voz: Akari Kitō la interpreta en japonés y Kimoy Lee en inglés.

Talia Yang en una escena de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

Otros personajes de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

5. Omi , una sobreviviente nómada.

, una sobreviviente nómada. 6. Avida Yang , la madre de Talia y antigua cantante de jazz.

, la madre de Talia y antigua cantante de jazz. 7. Kiril Yang , ejecutivo de Kang Tao y padre de Talia.

, ejecutivo de Kang Tao y padre de Talia. 8. Sal , dueño de la tienda de braindances Braindance Paradise.

, dueño de la tienda de braindances Braindance Paradise. 9. Kyoko , exinvestigadora de Arasaka.

, exinvestigadora de Arasaka. 10. Capri , una construcción de inteligencia artificial formada por almas humanas digitalizadas.

, una construcción de inteligencia artificial formada por almas humanas digitalizadas. 11. Hideyoshi Oshima, el director de braindances que ya apareció en “Cyberpunk 2077″, durante la misión The Heist en Konpeki Plaza. Él está interpretado por el reconocido diseñador de videojuegos Hideo Kojima.

A diferencia de la primera temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners", esta nueva entrega de la producción presenta una historia diferente en Night City, con un reparto de personajes totalmente renovado (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

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