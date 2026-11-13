La actriz surcoreana Shin Min-a asume el rol protagonista de la emperatriz Navier Ellie Trovi en la serie de fantasía romántica "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
La actriz surcoreana Shin Min-a asume el rol protagonista de la emperatriz Navier Ellie Trovi en la serie de fantasía romántica "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
Carla Ocaña
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(en inglés: “The Remarried Empress”), la , ha dejado una pregunta concreta entre quienes la siguen: ¿qué más puedo ver con una emperatriz o una reina en el centro de la historia? Y, para alegría de muchos espectadores, el catálogo de Netflix ofrece varios de la realeza que van desde dinastías antiguas hasta monarquías imaginadas en el presente. Aquí te presento 5 de ellas, así que prepárate para tu próxima maratón frente a la TV.

¿QUÉ K-DRAMAS DE NETFLIX PUEDES VER SI TE GUSTA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

1. “La emperatriz Ki”

Empiezo la lista con “La emperatriz Ki”, serie que sigue a una mujer nacida en Goryeo que llega a emperatriz de la dinastía Yuan tras casarse con el emperador Togon Temür.

De esta manera, el relato ofrece un recorrido por el amor, la guerra y las lealtades políticas.

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La serie coreana "The Empress Ki" explora géneros como el drama, el romance y la acción a lo largo de su trama (Foto: Zhejiang Roc Pictures)
La serie coreana "The Empress Ki" explora géneros como el drama, el romance y la acción a lo largo de su trama (Foto: Zhejiang Roc Pictures)

2. “Señor Reina”

“Señor Reina”, por su parte, cuenta cómo un chef moderno despierta en el cuerpo de la reina Cheorin, en el siglo XIX, y busca regresar a su vida.

Así, la producción se presenta como una tragicomedia histórica y de fantasía.

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3. “Bajo el paraguas”

Por otro lado, “Bajo el paraguas de la reina” se centra en la reina Im Hwa-ryeong, una madre decidida a llevar a uno de sus hijos al trono de Joseon.

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4. “El afecto del rey”

“El afecto del rey”, mientras tanto, parte de un giro fuerte: tras la muerte del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y guarda su secreto.

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5. “La última emperatriz”

Cierro la lista con “La última emperatriz”, ficción que ubica su historia en una monarquía actual: Oh Sunny, una actriz de musicales, se casa con el emperador de Corea y descubre los secretos del palacio.

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"The Last Empress" es una serie que desarrolla su trama en una Corea del Sur alternativa con un sistema monárquico constitucional (Foto: Seoul Broadcasting System)
"The Last Empress" es una serie que desarrolla su trama en una Corea del Sur alternativa con un sistema monárquico constitucional (Foto: Seoul Broadcasting System)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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