La espera por Grand Theft Auto VI (GTA 6) está a punto de terminar. Rockstar Games lanzará oficialmente el videojuego el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aunque no tendrá una versión nativa para Xbox One, los usuarios de esta consola también podrán acceder al título mediante Xbox Cloud Gaming, un servicio que permite jugar por transmisión en la nube.

La precarga digital ya comenzó el 10 de noviembre: en PS5 se habilitó desde la medianoche local de cada región y en Xbox Series X|S desde las 00:00 GMT. Esto permite tener los archivos instalados antes del estreno, pero no adelanta el momento en que se desbloquea el juego.

Rockstar confirmó que el juego se desbloqueará a la medianoche de cada región, aunque en algunas zonas de Estados Unidos estará disponible desde la noche anterior. (Foto: Rockstar Games)

¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en cada país?

La hora de estreno será diferente según la ubicación de los jugadores, aunque Rockstar estableció una misma regla para PS5 y Xbox Series X|S: el título se desbloqueará a las 00:00 del 19 de noviembre en cada región. Por eso, en varios territorios de América será necesario esperar hasta la medianoche del jueves, mientras que en algunas zonas de Estados Unidos se podrá comenzar a jugar desde la noche del miércoles 18.

Estos son los horarios de lanzamiento para algunos de los principales países y mercados de habla hispana:

País o región Fecha y hora para jugar (PS5 y Xbox Series X|S) México (Ciudad de México) Miércoles 19 de noviembre, 00:00 Perú Jueves 19 de noviembre, 00:00 Colombia Jueves 19 de noviembre, 00:00 Chile Jueves 19 de noviembre, 00:00 Argentina Jueves 19 de noviembre, 00:00 España (península) Jueves 19 de noviembre, 00:00 Estados Unidos (costa este) Jueves 19 de noviembre, 00:00 Estados Unidos (costa oeste) Miércoles 18 de noviembre, 21:00

Importante: en Xbox One hay una diferencia. La consola no ejecutará GTA 6 de manera nativa, pero Microsoft confirmó que estará disponible desde el primer día mediante Xbox Cloud Gaming.

En ese caso, la transmisión comenzará a la 1:00 a. m. del 19 de noviembre, hora del este de Estados Unidos. Esto equivale a la 1:00 a. m. en Perú y Colombia, medianoche en Ciudad de México, las 3:00 a. m. en Chile y Argentina, y las 7:00 a. m. en España. La disponibilidad del servicio y las condiciones de acceso pueden variar según el mercado.

Los usuarios de Xbox One podrán acceder mediante Xbox Cloud Gaming, con un inicio de transmisión previsto para la 1:00 a. m. ET. (Foto: Rockstar Games)

¿Se podrá jugar GTA 6 antes con el truco de Nueva Zelanda?

Existe una posibilidad de acceder al juego unas horas antes mediante el llamado “truco de Nueva Zelanda”, una práctica que algunos usuarios de Xbox utilizan en lanzamientos con desbloqueos regionales.

Según el medio VICE, el truco consiste en cambiar la ubicación de la consola a ese país para intentar acceder al título cuando llegue la medianoche neozelandesa. Si funciona en esta ocasión, los jugadores de Perú podrían intentar ingresar desde las 6:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre; sin embargo, Rockstar y Microsoft todavía no han confirmado que este método vaya a funcionar con GTA 6, por lo que no está garantizado.

En PS5, el procedimiento no es tan sencillo: cambiar la ubicación de la consola no modifica la región de la cuenta de PlayStation Network ni adelanta el desbloqueo de una compra realizada en otra tienda. Además, Microsoft recomienda modificar la región de la cuenta o consola únicamente cuando el usuario se muda a otro país durante un periodo prolongado. Por eso, no conviene presentar este método como una opción oficial ni asegurar que está libre de riesgos o restricciones.