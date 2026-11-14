Las ilusiones ópticas son pruebas que necesitas realizar a fin de descubrir qué tan bien te fijas en los detalles. Por esa razón, me encargué de diseñar un desafío que solo una persona atenta y con buena vista es capaz de superar en su primera participación. Sucede que existen dos objetivos que se diferencian del resto y eso provoca que tus ojos entren en confusión y no logres el objetivo. ¿Te animas a probar suerte? Para incrementar la dificultad, contarás con un límite de 7 segundos.

Si quieres tener una buena participación en acertijos visuales o retos matemáticos, la clave está practicar mucho. Algunos desafíos tienen tiempo límite y es la ocasión perfecta para que demuestres tu habilidad para resolverlos rápido. Para mala fortuna de muchos, suelen fallar por la presión del tiempo.

Pese a esa situación, no tienes por qué sentir miedo o desanimarte. Si te sueles concentrar, tendrás la oportunidad de ganar. La práctica constante no solo mejorará tu velocidad de razonamiento, también afinará tu atención.

¿Encontrarás los dos números ‘8′?

Como habrás observado, hay una gran cantidad de números 6 en la imagen. A primera vista, parece que no hay nada diferente, pero te comentaré que existen dos ‘8′ ocultos. No será sencillo cumplir con la meta porque tienes 7 segundos para ubicar los dos objetivos, no obstante, confía en ti y concéntrate.

Recuerda que tienes 7 segundos para hallar los dos objetivos en este acertijo visual. (Creación: Mag)

¿Dónde están los números ‘8′?

¿Te resultó complicado completar este desafío? De todos modos, te brindaré la ubicación de ambos ‘8′ en la siguiente imagen. Presta atención porque quedarás sorprendido.

Esta es la solución al reto visual. Aquí podrás ver la ubicación de ambos números 8. (Imagen: El Comercio / Mag)



