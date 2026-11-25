Si estás buscando algún entretenimiento que sea educativo y te brinde un beneficio a tu persona, entonces, te interesará en desarrollar el reto matemático que he diseñado . Es un enunciado que combina operaciones aritméticas, tales como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Quizás tengas conocimientos de ellas, pero, ¿serás capaz de resolver el problema numérico en cuestión de segundos ? Es una excelente oportunidad para que descubras qué tan ágil es tu cerebro.

Cómo desarrollar el reto matemático

Observa este enunciado numérico: 99 - 11 x 2 + 16 (8 / 8). Si quieres acertar con la respuesta en pocos segundos, debes recordar por dónde debes comenzar a desarrollar. Si fallas en un paso, es alta la probabilidad de que te equivoques.

Tómate los segundos necesarios para analizar este enunciado numérico y trata de resolverlo rápidamente. (Imagen: El Comercio / Mag)

Cuál es el resultado del reto matemático

Si consideras que te tomó mucho tiempo para acertar con la respuestas o dudas de tu desarrollo, eso te ocurre porque no aplicaste la regla PEMDAS. Si quieres saber más de este acrónimo, aquí obtendrás una mayor información al respecto. Por consecuente, así debiste solucionarlo:

Inicias con la división entre paréntesis:

a) (8/8)=1.

Debes resolver las dos multiplicaciones de izquierda a derecha:

b) 11x2=22.

c) 16x1=16.

Sigues con la resta:

d) 99-22=77.

Finalmente, sumas los últimos dígitos:

e) 77+16=93.

El resultado correcto es 93.

¿Acertaste con la respuesta de este ejercicio matemático y en el tiempo indicado? (Imagen: El Comercio / Mag)



