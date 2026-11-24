Una persona que cuenta con una buena capacidad de razonamiento, no tiene problemas para desarrollar cualquier operación combinada en cuestión de segundos. Si quieres conocer si cuentas con esta habilidad, te quiero invitar a un reto matemático que deberás hallar su respuesta en un máximo de 9 segundos. La idea es que tu agilidad mental supere esta dificultad que pocas personas son capaces de lograr.

La ciencia detrás de realizar retos matemáticos

La finalidad de estos juegos de matemáticas es que tu habilidad de cálculo mental se mejore y que la memoria se refuerce. Eso quiere decirte que solo con tu cerebro puedas resolver cualquier operación matemática, sin necesidad de usar una calculadora ni lápiz con papel.

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Stanford , cuando se resuelven problemas aritméticos se activan nuevos patrones de comunicación neuronal entre las regiones cerebrales. Eso permite que se aumente la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de la información.

Este es el reto matemático de hoy

Presta atención al siguiente enunciado numérico: (6+4)6-36÷3. Si quieres conseguir la victoria en el tiempo indicado, tienes que saber por dónde comenzar a resolver. Una falla en el desarrollo provocaría que falles durante tu participación.

Además de seguir un orden de desarrollo, es importante que razones con rapidez. (Creación: Mag)

Cuál es el resultado del reto matemático

En caso la cantidad de segundos te haya quedado corta, puedo deducir que no usaste la regla esencial para desarrollar este ejercicio de matemáticas, conocida como PEMDAS. Este acrónimo te indica en qué secuencia debes resolver esta o cualquier problema: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones. Por lo tanto, así debiste solucionarlo:

Inicias con la suma entre paréntesis: (6 + 4) = 10 .

. Realizas la multiplicación: 10 x 6 = 60 .

. Desarrollas la división: 36 / 3 = 12 .

. Finalmente, restas los últimos dígitos: 60 - 12 = 48.

Siguiendo la regla PEMDAS, se obtiene como 48 como respuesta final de este ejercicio matemático. (Creación: Mag)



