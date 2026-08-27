Rockstar Games aumentó las expectativas alrededor de Grand Theft Auto VI con una presentación de 26 minutos que permitió conocer con mayor profundidad cómo será la experiencia de juego. El material, mostrado a través de Netflix y capturado en PlayStation 5, recorrió distintos escenarios de Leonida y ofreció nuevas escenas protagonizadas por Jason y Lucía.

La demostración comienza con ambos personajes intentando localizar a un delincuente conocido como “Boobie” para recuperar un paquete. Durante el recorrido también aparece uno de los detalles curiosos del sistema de juego: Jason recibe una valoración positiva después de acariciar a un perro, mientras que otras acciones, como cometer robos, pueden generar reacciones negativas dentro de una especie de sistema de karma.

El material permitió conocer nuevas escenas de Jason y Lucía, además de combates, persecuciones, actividades y detalles de Vice City y Leonida. (Foto: Rockstar Games)

Leonida, un mapa mucho más interactivo

La tranquilidad dura poco. Cuando Jason y Lucía llegan a un laboratorio de drogas, la policía aparece y comienza un enfrentamiento que obliga a los protagonistas a abrirse paso por el edificio mientras intentan escapar. Después, Rockstar muestra distintos rincones de Vice City, incluyendo actividades como el robo de vehículos y escenas cotidianas en el apartamento que Jason comparte con Lucía.

El juego también apuesta por mostrar un mundo que continúa funcionando alrededor de los protagonistas. Jason puede sentarse frente al televisor y encontrarse con anuncios publicitarios ficticios cargados del habitual humor satírico de Rockstar.

Más adelante, Lucía se prepara para asistir a una fiesta y ambos recorren las calles, permitiendo apreciar el nivel de detalle y la cantidad de elementos presentes en la ciudad.

Otro de los aspectos destacados son las animaciones. La presentación muestra una evolución considerable respecto a GTA V, con movimientos más elaborados y transiciones más naturales.

La demostración también mostró el sistema de cambio entre protagonistas y numerosas actividades disponibles. (Foto: Rockstar Games)

Jason y Lucía tendrán distintas formas de jugar

La acción también se traslada a otras zonas de Leonida, el territorio ficticio inspirado en Florida donde transcurrirá la aventura. En una de las secuencias más intensas, Lucía conduce un vehículo mientras Jason dispara contra un helicóptero y varios coches policiales. El nivel de búsqueda llega hasta cuatro de seis estrellas antes de que ambos consigan escapar y prendan fuego al automóvil utilizado durante la persecución.

La demostración no se limita a los combates. Rockstar enseñó actividades como paseos en kayak, levantamiento de pesas, carreras de coches, motocross y otras situaciones que buscan darle mayor variedad al mundo abierto. Incluso aparece la posibilidad de transportar a un streamer en el maletero de un vehículo mientras realiza una transmisión en directo.

El cambio entre Jason y Lucía también tendrá una presentación similar a la utilizada en GTA V. Al pasar de un personaje al otro, se puede observar brevemente qué está haciendo el protagonista que queda fuera de control.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X/S. (Foto: Rockstar Games)

Una escena final deja más preguntas

Hacia el final, una fiesta en la que Jason y Lucía cumplen una función de protección para un personaje importante termina convirtiéndose en otro enfrentamiento. Los atacantes irrumpen en el lugar y la acción alterna entre ambos protagonistas, mientras Lucía se encuentra desarmada en una zona donde hay rehenes.

La presentación termina con un momento de tensión en el que Lucía cae por el hueco de un ascensor después de ser empujada por uno de los atacantes. Tras ello, se escucha una conversación en la que uno de los personajes asegura que Jason y Lucía están viviendo su “época dorada”, justo antes de que se observe todo el caos que parece esperarlos.

Recuerda que Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.