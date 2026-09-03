Si eres de las personas que utilizan a diario ChatGPT, Gemini, Claude o Grok, es posible que hoy 3 de septiembre hayas encontrado problemas para acceder a alguna de estas plataformas. Una interrupción generalizada está afectando a miles de usuarios de diferentes servicios de inteligencia artificial, según los reportes registrados en diversas plataformas que monitorean interrupciones o fallas en servicios digitales. A continuación, lo que se sabe sobre las fallas que han afectado a las principales plataformas de IA.

Los problemas alcanzaron a OpenAI, Anthropic, Google y X, compañías detrás de ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, respectivamente. También se registraron inconvenientes en otras herramientas de inteligencia artificial, entre ellas Cursor.

¿Qué pasó con ChatGPT hoy 2 de septiembre?

Los reportes de problemas con los servicios de OpenAI comenzaron alrededor de las 10:30 a. m., hora del Este de Estados Unidos (ET) y aumentaron rápidamente durante la siguiente hora. De acuerdo con Downdetector, los reportes llegaron a superar los 36.000 casos durante el punto máximo de la interrupción.

OpenAI informó en su página oficial de estado que había aplicado una solución y que se encontraba monitoreando la recuperación del servicio después de aproximadamente 24 minutos de interrupción que afectó a ChatGPT y Codex.

La recuperación comenzó poco después de implementarse la solución. Sin embargo, algunos usuarios todavía reportaban que ChatGPT funcionaba con lentitud. Hasta el momento, OpenAI no ha informado cuál fue la causa exacta de la caída.

ChatGPT, Gemini, Claude y Grok presentan problemas. Aquí te cuento todo al respecto. | Crédito: Downdetector

¿Gemini también está caído?

Google Gemini registró un aumento de reportes aproximadamente en el mismo momento en que se intensificaron los problemas de ChatGPT. Sin embargo, Google todavía no había confirmado oficialmente una interrupción generalizada de su servicio.

Algunos usuarios encontraron errores al intentar enviar instrucciones o prompts a Gemini. No obstante, la cantidad de reportes en Downdetector era considerablemente menor que la registrada para OpenAI, por lo que la falla no parece estar afectando a todos los usuarios de Gemini.

¿Qué pasó con Claude de Anthropic?

Los problemas de Claude comenzaron incluso antes. Los primeros reportes aparecieron alrededor de las 8:30 a. m. ET, aunque la cantidad de incidencias aumentó aproximadamente una hora después.

En un primer momento, el inconveniente afectó directamente a Claude Sonnet 5. Posteriormente, una segunda ola de problemas alcanzó a una mayor cantidad de modelos, entre ellos Mythos/Fable 5.1 y Opus 5.

Anthropic informó que había implementado una solución que comenzó a distribuirse entre los usuarios. La compañía señaló que los modelos que permanecían afectados eran Opus 5 y Opus 4.8, mientras que se registraban recuperaciones en los modelos Fable y Opus 4.6.

¿Grok también presenta problemas?

La plataforma de inteligencia artificial Grok, desarrollada por X, también registró un incremento de reportes de interrupciones. El servicio de agentes de inteligencia artificial Cursor presentó igualmente un aumento de incidencias.

La situación resulta llamativa porque varias de las principales plataformas de IA comenzaron a presentar problemas durante un periodo similar. Sin embargo, todavía no se ha confirmado que todas las interrupciones tengan una misma causa.

La interrupción de ChatGPT, Gemini, Claude y Grok genera problemas para quienes utilizan estas herramientas de inteligencia artificial. | Crédito: MATTEO DELLA TORRE / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿La caída de ChatGPT, Gemini, Claude y Grok está relacionada con Cloudflare?

Según el sitio especializado PCMag, una de las posibilidades que se analiza es una eventual relación con Cloudflare, compañía que también registraba problemas en ese momento. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial que vincule directamente la caída de las plataformas de inteligencia artificial con una interrupción de Cloudflare.

Además, la incidencia parece concentrarse principalmente en servicios relacionados con inteligencia artificial, mientras que otras empresas y plataformas fuera de este sector no estarían experimentando problemas similares.

¿Cuándo volverán a funcionar ChatGPT, Gemini, Claude y Grok?

La recuperación está ocurriendo de manera progresiva y depende de cada plataforma. OpenAI y Anthropic ya informaron que aplicaron soluciones y se encuentran supervisando la recuperación de sus servicios, mientras que Google todavía no había reconocido oficialmente una caída generalizada de Gemini.

Si tienes problemas para utilizar alguna de estas herramientas, no necesariamente se trata de un error de tu conexión a internet. Lo recomendable es esperar unos minutos, volver a cargar la página o aplicación y revisar los canales oficiales de cada compañía.

La situación continúa en desarrollo. Esta nota será actualizada conforme OpenAI, Google, Anthropic o X proporcionen nueva información sobre las causas y la recuperación de sus servicios.