OpenAI está desarrollando una nueva función de “foto de referencia” para ChatGPT, con la que permitirá seleccionar una imagen concreta para recordarla automáticamente a la hora de generar nuevo contenido relacionado con dicha fotografía, sin necesidad de tener que compartirla con la ‘app’ cada vez.

Actualmente, a la hora de generar o editar una imagen con la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, los usuarios pueden añadir fotografías u otras imágenes que deseen utilizar como base, de cara a generar nuevo contenido inspirado en dichos documentos.

Para agilizar este proceso, OpenAI está trabajando en una nueva opción con la que permitirá seleccionar una imagen en concreto que recordará como “foto de referencia” a la hora de generar nuevas imágenes relacionadas.

Así lo ha podido conocer Android Authority tras analizar la versión beta 1.2026.104 de ChatGPT para Android, donde ha encontrado esta función en desarrollo, que está inactiva y oculta en el código.

En concreto, con la “foto de referencia” los usuarios no tendrán que subir la misma imagen a la aplicación cada vez que quieran generar contenido nuevo relacionado con la misma o editarla, sino que el ‘chatbot’ la recordará y la utilizará automáticamente.

Asimismo, el medio citado ha matizado que estará disponible como una nueva opción dentro de la sección de Recuerdos de ChatGPT y que permitirá escoger una imagen guardada en la galería del ‘smartphone’, así como hacerse un ‘selfie’ en el momento.

Una vez añadida la fotografía, estará disponible para su visualización y podrá sustituirse por otra fotografía de referencia en cualquier momento. Igualmente, la foto escogida se podrá eliminar sin necesidad de escoger otra imagen de referencia.